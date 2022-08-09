​Прикордоння з білоруссю замінували у цілях оборони

Відповідне попередження зробило командування 100 окремої бригади ТрО. Відповідні заходи є вимушеними, адже загроза з території білорусі нікуди не зникла.

Увага білорусь анонсувала навчання своїх ВПС та ППО з бойовою стріляниною

громадян, що мешкають у прикордонних з білорусі населених пунктах Волинської області будьте обережними при відвідуванні лісних масивів, виїзді на узбіччя доріг тощо. Відповідні підрозділи нашої бригади здійснили комплекс інженерних загороджень, включаючи мінні у зв'язку з загрозою вторгнення з території білорусі

– йдеться у повідомленні військових.

Уточнюють, що місця таких загороджень марковані покажчиками "Небезпечно міни!". Втім, командування бригади просить громадян бути обережними та дотримуватись заходів безпеки!



Прикордоння з білоруссю замінували у цілях оборони / Фото Волинська ОДА

Зверніть увагу! На Волині підготували план евакуації цивільного населення на випадок військового наступу з території білорусі. Деталі плану евакуації – під грифом "таємно".

Актуально про загрозу вторгнення білорусів

У Генштабі ЗСУ неодноразово інформували, що ймовірність наступу з білорусі низька. Українські військові досі не виявили ознак створення наступальних угруповань збройних сил росії та збройних сил білорусі.

Від сьогодні, з 9 серпня, у білорусі стартує оперативно-тактичне навчання з військами ВПС та ППО з бойовою стріляниною. Вони триватимуть більш ніж 2 тижні.

Через загрозу вторгнення ворога з білорусі на білоруському кордоні у Волинській області українські військові звели серйозні загородження.

Більше про це – білорусь імітує підготовку до війни: дивитись відео