Навчання відбудуться згідно з планом підготовки Військово-повітряних сил та військ протиповітряної оборони за призначенням в період з 9 по 25 серпня. Про це повідомили в Міноборони білорусі.

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Навчання ВПС та ППО складається з двох етапів

Вчення проводиться на території Республіки Білорусь та 185-го центру бойової підготовки та бойового застосування Повітряно-космічних сил Російської Федерації,

– мовиться в повідомленні.

Захід бойової підготовки пройде у два етапи:

з 9 по 11 серпня – у районах проведення навчання на території Білорусі;

з 22 по 25 серпня – у межах території та повітряного простору полігону "Ашулук".

Передислокація на полігон "Ашулук" здійснюється залізничним та повітряними ешелонами.

Мета вчення – підвищення злагодженості з'єднань та військових частин під час виконання завдань із призначення,

– пише Міноборони.

До навчання залучають особовий склад та озброєння, військову та спеціальну техніку від авіаційних військових частин, військ протиповітряної оборони та радіотехнічних військ, а також бойові розрахунки закладу освіти.

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