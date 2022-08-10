Соответствующую информацию 9 августа сообщила Государственная пограничная служба. Перед этим пограничники предупредили жителей Волыни предупредили о заминировании пограничья .

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Пограничники обнаружили вражеское оружие

Вблизи границы с Беларусью пограничники совместно с сотрудниками Национальной полиции с привлечением кинологической службы и взрывотехников обнаружили схрон оружия, обустроенный оккупационными войсками России,
– сообщили пограничники.

Государственная пограничная служба сообщила, что во время проверки местности обнаружили в лесополосе возле одного из населенных пунктов Репкинского общества деревянный ящик из:

  • свыше 1600 патронов калибра 5,45 миллиметров;
  • цинк с более чем четырьмя сотнями патронов калибра 7,62 миллиметров;
  • одну реактивную противотанковую гранату реактивную противотанковую гранату 22 и одну РПГ-26;
  • корпус гранаты Ф-1 без энтузиазма;
  • три корпуса гранат РГД-5 без запала;
  • четыре запала унифицированного запала ручной гранаты модернизированы;
  • один подствольный гранатомет ГП-25;
  • две противотанковые мины с подрывниками.

"Кроме боеприпасов, в тайнике была и одежда военнослужащих вооруженных сил России", – сообщили пограничники.

Пограничники обнаружили вражеское оружие / Фото ГНСУ

Правоохранители изъяли все, специалисты проверят оружие и боеприпасы на предмет пригодности. После этого их передадут на нужды Вооруженных сил Украины.

Последние новости из границы с Беларусью

  • В Волынской ОВ предупредили жителей, что пограничную с Беларусью зону заминировали. Это украинская сторона сделала из-за угрозы нового вторжения.
  • Известно, что 8 августа кафиры провели воздушную разведку приграничных с Беларусью районах. В Генштабе ВСУ объяснили, что враги пытаются больше узнать о позициях обороны украинцев.
  • Кроме того, в Беларуси проходили учения во время которых отрабатывали оборонное сражение и контратаку. А еще враги наращивали систему ПВО на Волынском и Полесском направлениях.

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