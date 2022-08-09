Под санкциями оказались 100 высокопоставленных чиновников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

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В Госдепе еще раз призывали к ответственности за нарушение прав человека режимом лукашенко.

Кто попал под санкции

В санкционный список попали высокопоставленные должностные лица из администрации самопровозглашенного президента беларуси, окружные судьи, из МВД, КГБ, центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, главного аппарата следственного комитета, минтранссвязи, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Ограничения были наложены и на руководство государственной телерадиокомпании "Белтелерадио", Второй национальной телекомпании, а также представителей командования ВВС и ПВО республики.

Имени из санкционного списка:

заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками беларуси Николай Карпянков;

командир отрядом милиции особого назначения Мингорисполкома внутренних дел Дмитрий Балаба.

Оба обвиняются в причастности к грубым нарушениям прав человека, к задержанию мирных демонстрантов.

В целом чиновники обвиняются в причастности к пыткам, насильственным арестам мирных демонстрантов, обыскам журналистов и фальсификации выборов.

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