Под санкциями оказались 100 высокопоставленных чиновников. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
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В Госдепе еще раз призывали к ответственности за нарушение прав человека режимом лукашенко.
Кто попал под санкции
В санкционный список попали высокопоставленные должностные лица из администрации самопровозглашенного президента беларуси, окружные судьи, из МВД, КГБ, центральной избирательной комиссии, генпрокуратуры, главного аппарата следственного комитета, минтранссвязи, главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией.
Ограничения были наложены и на руководство государственной телерадиокомпании "Белтелерадио", Второй национальной телекомпании, а также представителей командования ВВС и ПВО республики.
Имени из санкционного списка:
- заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками беларуси Николай Карпянков;
- командир отрядом милиции особого назначения Мингорисполкома внутренних дел Дмитрий Балаба.
Оба обвиняются в причастности к грубым нарушениям прав человека, к задержанию мирных демонстрантов.
В целом чиновники обвиняются в причастности к пыткам, насильственным арестам мирных демонстрантов, обыскам журналистов и фальсификации выборов.
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