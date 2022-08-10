Відповідну інформацію 9 серпня повідомила Державна прикордонна служба. Перед цим прикордонники попередили жителів Волині про замінування прикордоння.

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Прикордонники виявили ворожу зброю

Поблизу кордону з білоруссю прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції із залученням кінологічної служби та вибухотехніків виявили схрон зброї, облаштований окупаційними військами росії,

– повідомили прикордонники.

Державна прикордонна служба повідомила, що під час перевірки місцевості виявили в лісосмузі біля одного з населених пунктів Ріпкинської громади дерев'яний ящик з:

понад 1600 набоями калібру 5,45 міліметрів;

цинк з більш ніж чотирма сотнями набоїв калібру 7,62 міліметрів;

одну реактивну протитанкову гранату реактивну протитанкову гранату 22 та одну РПГ-26;

корпус гранати Ф-1 без запалу;

три корпуси гранат РГД-5 без запалу;

чотири запали уніфікованого запалу ручної гранати модернізовані;

один підствольний гранатомет ГП-25;

дві протитанкові міни з підривниками.

"Окрім боєприпасів, у сховку був і одяг військовослужбовців збройних сил росії", – повідомили прикордонники.

Прикордонники виявили ворожу зброю / Фото ДПСУ

Правоохоронці вилучили все, фахівці перевірять зброю та боєприпаси на предмет придатності до застосування. Після цього їх передадуть на потреби Збройних Сил України.

Останні новини з кордону з білоруссю

У Волинській ОВА попередили жителів, що прикордонну з білоруссю зону замінували. Це українська сторона зробила через загрозу нового вторгнення.

Відомо, що 8 серпня окупанти провели повітряну розвідку прикордонних із білоруссю районах. У Генштабі ЗСУ пояснили, що вороги намагаються більше дізнатися про позиції оборони українців.

Окрім того, в білорусі проходили навчання під час яких відпрацьовували оборонний бій та контратаку. А ще вороги нарощували систему ППО на Волинському та Поліському напрямках.

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