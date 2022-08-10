Відповідну інформацію 9 серпня повідомила Державна прикордонна служба. Перед цим прикордонники попередили жителів Волині про замінування прикордоння.
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Прикордонники виявили ворожу зброю
Поблизу кордону з білоруссю прикордонники спільно зі співробітниками Національної поліції із залученням кінологічної служби та вибухотехніків виявили схрон зброї, облаштований окупаційними військами росії,
– повідомили прикордонники.
Державна прикордонна служба повідомила, що під час перевірки місцевості виявили в лісосмузі біля одного з населених пунктів Ріпкинської громади дерев'яний ящик з:
- понад 1600 набоями калібру 5,45 міліметрів;
- цинк з більш ніж чотирма сотнями набоїв калібру 7,62 міліметрів;
- одну реактивну протитанкову гранату реактивну протитанкову гранату 22 та одну РПГ-26;
- корпус гранати Ф-1 без запалу;
- три корпуси гранат РГД-5 без запалу;
- чотири запали уніфікованого запалу ручної гранати модернізовані;
- один підствольний гранатомет ГП-25;
- дві протитанкові міни з підривниками.
"Окрім боєприпасів, у сховку був і одяг військовослужбовців збройних сил росії", – повідомили прикордонники.
Прикордонники виявили ворожу зброю / Фото ДПСУ
Правоохоронці вилучили все, фахівці перевірять зброю та боєприпаси на предмет придатності до застосування. Після цього їх передадуть на потреби Збройних Сил України.
Останні новини з кордону з білоруссю
- У Волинській ОВА попередили жителів, що прикордонну з білоруссю зону замінували. Це українська сторона зробила через загрозу нового вторгнення.
- Відомо, що 8 серпня окупанти провели повітряну розвідку прикордонних із білоруссю районах. У Генштабі ЗСУ пояснили, що вороги намагаються більше дізнатися про позиції оборони українців.
- Окрім того, в білорусі проходили навчання під час яких відпрацьовували оборонний бій та контратаку. А ще вороги нарощували систему ППО на Волинському та Поліському напрямках.
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