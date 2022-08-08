Про це 8 серпня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Зазначили, що окупанти з артилерії вдарили по населених пунктів Грем'яч і Сеньківка Чернігівської області та Суходіл, Манухівка, Нові Вирки й Павлівка Сумської області.

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"Ворог провів повітряну розвідку прикордонних районів безпілотними літальними апаратами", – зазначили у Генштабі.

Збільшення сил оборони

На прикордонних територіях з Україною у білорусі посилюють систему протиповітряної оборони. Про це військові повідомляли вранці 8 серпня.

Як росія використовує Білорусь

Колишній співробітник Служби безпеки України, експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак розповів, що росіяни сприймають білорусь як територію для відновлення сил. Окупанти лікують там поранених і ремонтують техніку.

Ступак зазначив, що загарбники не хочуть везти військових з травмами та каліцтвами у росію.

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Ситуація на прикордонні

У разі наступу ворогів з території білорусі на Волині та Рівненщині підготували план евакуації з прикордонних територій. План створила місцева влада. Наразі не розголошують деталей.

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