Курсантов будут готовить всего месяц

Российской армии сейчас не хватает ресурсов, особенно офицерского состава. Так что оккупанты рассматривают разные варианты пополнения потерь.

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Российское военное руководство вынуждено преждевременно привлечь курсантов военных училищ,

– рассказали в Генштабе.

Так что в Тюменском военном училище курсанты закончат обучение досрочно. Выпускников хотят направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизованными воинские части.

Выпускников Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков из мобилизованных на базе полигонов на территории Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.

Эти подразделения будут готовить не больше одного месяца. После этого их отправят на фронт в Украину.

Что известно о потерях врага на войне

С начала полномасштабной войны Вооруженные Силы Украины ликвидировали уже 59 080 русских солдат. Только в течение 29 сентября на "концерт Кобзона" отправили 500 оккупантов.

Больше всего потерь на протяжении суток враг понес на Краматорском и Донецком направлениях.

На оккупированной Луганской области все медучреждения уже переполнены. Только за сутки в Старобельскую больницу доставили более 200 раненых оккупантов. Теперь их просто негде лечить.

На Юге Украины в результате слаженных действий наших военных российская армия потеряла 10 бойцов, РСЗО "Град", тяжелую огнеметную систему "Солнцепек", 2 гаубицы "Мста-С", 3 танка и т.д.

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