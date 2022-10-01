Курсантов будут готовить всего месяц

Российской армии сейчас не хватает ресурсов, особенно офицерского состава. Так что оккупанты рассматривают разные варианты пополнения потерь.

Интересно "Легли костями за Путина": что осталось от российских оккупантов на Харьковщине

Российское военное руководство вынуждено преждевременно привлечь курсантов военных училищ,
– рассказали в Генштабе.

Так что в Тюменском военном училище курсанты закончат обучение досрочно. Выпускников хотят направить на первичные офицерские должности в комплектуемые мобилизованными воинские части.

Выпускников Рязанского десантного училища направляют на проведение подготовки полков из мобилизованных на базе полигонов на территории Рязани, Омска, Пскова, Тулы и других городов.

Эти подразделения будут готовить не больше одного месяца. После этого их отправят на фронт в Украину.

Что известно о потерях врага на войне

Это может вас заинтересовать – в Донецкой области ВСУ взяли в окружение Лиман: видео