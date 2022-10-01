Загарбники мають наміри зірвати активні дії Сил оборони на окремих напрямках. Про актуальну ситуацію на фронті повідомили у ранковому зверненні Генштабу. Далі можна побачити актуальну карту бойових дій.

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Ситуація на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках ситуація не зазнала суттєвих змін, а на інших – ворог гатив з танків, мінометів та артилерії.

На Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Рідкодуб, Кучківка, Охримівка та Вільхуватка;

на Краматорському – в районах населених пунктів Григорівка, Білогорівка, Івано-Дар’ївка, Закітне, Роздолівка та Спірне;

на Бахмутському – в районах населених пунктів Бахмут, Зайцеве, Миколаївка Друга та Парасковіївка;

на Авдіївському – в районах населених пунктів Мар’їнка, Водяне і Олександропіль;

на Новопавлівському – в районах населених пунктів Новосілка, Новопіль, Пречистівка та Павлівка.

на Запорізькому – в районах населених пунктів Мала Токмачка, Залізничне, Гуляйполе та Новоандріївка.

На Південнобузькому – обстрілів зазнали райони понад 25 населених пунктів вздовж лінії зіткнення. Серед них – Степова Долина, Мирне, Сухий Ставок, Ольгине та Архангельське.

Карта бойових дій станом на 1 жовтня:

ЗСУ відбили атаки ворога

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів біля Нью-Йорка, Зайцевого та Соледара.

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Втрати ворога

Наша авіація за добу завдала 11 ударів. Підтверджено ураження опорного пункту противника, 6 районів зосередження озброєння та військової техніки, а також 4 зенітних ракетних комплексів противника. Крім того, протиповітряна оборона збила 3 безпілотники та вертоліт Ка-52.

Ракетні війська і артилерія вразили 11 пунктів управління та 8 районів зосередження живої сили, озброєння та техніки.

До зони ураження потрапили ще 14 військових об’єктів. Зокрема, ворожі склади з боєприпасами, зенітні ракетні комплекси, переправи, станції радіоелектронної боротьби та розвідки.

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