Захватчики намерены сорвать активные действия Сил обороны по отдельным направлениям. Об актуальной ситуации на фронте сообщили в утреннем обращении Генштаба. Далее можно увидеть актуальную карту боевых действий.

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Ситуация на направлениях

На Волынском и Полесском направлениях ситуация не претерпела существенных изменений, а на других – враг бил из танков, минометов и артиллерии.

На Слобожанском направлении – в районах населенных пунктов Стрелеча, Редкодуб, Кучковка, Охримовка и Ольховатка;

на Краматорском – в районах населенных пунктов Григоровка, Белогоровка, Ивано-Дарьевка, Закотное, Раздолевка и Спорное;

на Бахмутском – в районах населенных пунктов Бахмут, Зайцево, Николаевка Вторая и Прасковьевка;

на Авдеевском – в районах населенных пунктов Марьинка, Водяное и Александрополь;

на Новопавловском – в районах населенных пунктов Новоселка, Новополь, Пречистовка и Павловка.

на Запорожском – в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Железнодорожное, Гуляйполе и Новоандреевка.

На Южнобужском – обстрелы подверглись районам более 25 населенных пунктов вдоль линии столкновения. Среди них – Степная Долина, Мирное, Сухой Пруд, Ольгино и Архангельское.

Карта боевых действий по состоянию на 1 октября:

ВСУ отразили атаки врага

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки оккупантов возле Нью-Йорка, Зайцево и Соледара.

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Потери врага

Наша авиация за сутки нанесла 11 ударов. Подтверждено поражение опорного пункта противника, 6 районов сосредоточения вооружения и военной техники, а также 4 зенитных ракетных комплекса противника. Кроме того, противовоздушная оборона сбила 3 беспилотника и вертолет Ка-52.

Ракетные войска и артиллерия поразили 11 пунктов управления и 8 районов сосредоточения живой силы, вооружения и техники.

В зону поражения попали еще 14 военных объектов. В частности, вражеские склады с боеприпасами, зенитные ракетные комплексы, переправы, радиоэлектронные станции борьбы и разведки.

Ситуация на Юге: карта

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