Одну з таких розмов перехопила розвідка Міноборони. Окупант подзвонив дружині й заявив, що "нам п**да, ми в кільці".

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"Пох*р на зв'язок, хай пеленгують"

Каже, що подзвонив попрощатись, але попросив нікому не говорити. Натякає, що з його розвідувальної групи людей залишилось дуже мало.

Дай я з тобою наговорюсь хоча б 2 хвилини. Мені вже пох*р на цей зв'язок. Хай на**й пеленгують. Хай сюди прилетить,

– говорить у розпачі окупант.

Дружина у відповідь лише кричить "ні".

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Окупанти перебувають в оточенні в Лимані

ЗСУ оточили війська окупантів у Лимані на Донеччині. В Американському інституті з вивчення війни переконані, що ЗСУ, ймовірно, звільнять Лиман протягом наступних 72 годин.

Росіяни, що базуються в Лимані, звернулися до свого керівництва із проханням вийти, але отримали відмову. Про це розповів глава Луганської ОВА Сергій Гайдай.

В оточенні опинилось понад 5 тисяч російських військових. За словами Гайдая, вони намагатимуться прорватися або здадуться у полон. Майже всі шляхи відходу чи підвозу боєприпасів перекриті.

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