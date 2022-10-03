Кирило Тимошенко 3 жовтня повідомив, що в Лимані "тривають стабілізаційні заходи". Хоч з міста вигнали окупантів, але потрібно звільнити його від диверсантів та усунути наслідки окупації.

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Зачистка Лимана від залишків загарбників

Президент України повідомив, що 2 жовтня місто на Донеччині повністю під контролем української армії. Однак у населеному пункті все є "залишки військ загарбників", про які ЗСУ найближчим часом подбають.

За словами Тимошенка, українські правоохоронці зроблять усе для повернення безпеки на деокупованих територіях. В Лимані зараз працює Національна поліція та Служба безпеки України, їм допомагають військовослужбовці Збройних Сил та ДСНС.

Сапери ЗСУ та піротехнічні підрозділи ДСНС також долучаються до роботи, виявляють та знешкоджують вибухонебезпечні предмети. Крок за кроком повертаємо Україну на звільнені території,

– написав заступник голови ОП.

Окрім того, Тимошенко на своєму телеграм-каналі опублікував 2 відео, на яких видно військових ЗСУ та те, що залишили після себе окупанти.

Українські військові заходять у відділок поліції окупаційної влади: дивіться відео з телеграму Тимошенка

ЗСУ у звільненому Лимані: дивіться відео з телеграму Тимошенка

Що потрібно знати про звільнення на Лимана

30 вересня українська армія закінчила операцію з оточення росіян біля Лимана. Речник східного угруповання військ Сергій Череватий тоді повідомив, що ЗСУ взяли місто під вогневий контроль.

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Вранці 2 жовтня офіційно повідомили, що ЗСУ зайшли в Лиман. Місто є надзвичайно важливою стратегічною ціллю, оскільки після його звільнення для української армії відкривається напрямок на деокупацію Сватового, Сєвєродонецька та Кремінної.

У Росії одразу ж назвали поразку та відступ путінських солдатів "тактичним перегрупуванням". Однак окупанти так тікали з поля, що аж блищали п'яти.

Варте уваги – істерика росіян через здачу Лимана: дивіться відео