Оператор ГТС України відновив роботу 6 газорозподільних станцій (ГРС) на звільнених територіях на Сході. Контрнаступ ЗСУ надав ремонтниками доступ до пошкоджених ділянок газотранспортної системи.

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Ремонтні роботи на інфраструктурі ГТС тривають цілодобово

Протягом 7 – 14 жовтня фахівці відновили можливість транспортування газу через 8 ГРС у Харківській та Донецькій областях.

Повідомляється, що відразу 6 ГРС включили в роботу, а решта – перебуває в резерві.

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Наприкінці літа – на початку осені українські військові перейшли у наступ на декількох напрямках, зокрема на Харківському і Херсонському. Українським воїнам вдалося майже повністю деокупувати Харківщину.

Також наші захисники просуваються на Півдні. В Офісі Президента повідомляли, що на Півдні українські воїни звільнити понад 2 400 квадратних кілометрів.

У колі колаборантів на Херсонщині розпочалася паніка, через що вони вже закликають жителів Херсонської області евакуюватися. Посіпаки Кремля заявляють, що українські воїни намагаються прорватися у Херсон.

Слід зазначити, що Україна активно повертається на звільнені території. Наприклад, "Нова пошта" відновила роботу в деокупованих населених пунктах Херсонщини. Крім того, на деокупованих територіях почали виплачувати пенсію за жовтень.

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