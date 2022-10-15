Оператор ГТС Украины возобновил работу 6 газораспределительных станций (ГРС) на освобожденных территориях на Востоке. Контрнаступление ВСУ предоставило ремонтниками доступ к поврежденным участкам газотранспортной системы.

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Ремонтные работы на инфраструктуре ГТС продолжаются круглосуточно

В течение 7 – 14 октября специалисты возобновили возможность транспортировки газа через 8 ГРС в Харьковской и Донецкой областях.

Сообщается, что сразу 6 ГРС включили в работу, а остальные находятся в резерве.

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В конце лета – начале осени украинские военные перешли в наступление на нескольких направлениях, в частности на Харьковском и Херсонском. Украинским воинам удалось почти полностью деоккупировать Харьковскую область.

Также наши защитники продвигаются на Юге. В Офисе Президента сообщали, что на Юге украинские воины освободят более 2 400 квадратных километров.

В кругу коллаборантов в Херсонской области началась паника, из-за чего они уже призывают жителей Херсонской области эвакуироваться. Прислужники Кремля заявляют, что украинские воины пытаются прорваться в Херсон.

Следует отметить, что Украина активно возвращается на освобожденные территории. К примеру, "Новая почта" возобновила работу в деоккупированных населенных пунктах Херсонской области. Кроме того, на деоккупированных территориях начали выплачивать пенсию за октябрь.

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