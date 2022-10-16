Протягом останніх днів росіяни розповідають, нібито низка населених пунктів біля Бахмута вже окуповані, але це не відповідає дійсності. Про це повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

Раніше На Бахмутському напрямку – дуже важкі бої, проте воїни тримають позиції, – Зеленський

Окупанти перекинули туди найпотужніші підрозділи

Череватий підтвердив, що біля Бахмута – дуже складні бойові дії. Противник зосередив там найпотужніші свої сили. Однак речник запевнив, що наші сили оборони тримають удар і не дають ворогу пройти талі.

Напередодні, 14 жовтня Череватий розповідав, що основні удари противника зосереджені в районі Бахмута, зокрема біля населеного пункту Іванград. Окупанти посилено атакують на цьому напрямку.

У Бахмуті залишаються цивільні

Так, у Бахмуті досі залишаються мирні жителі. ОВА наполегливо закликає до евакуації, однак є люди, які відмовляються.

Нагадаємо, у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ повідомляли, що на Бахмутському та Авдіївському напрямках росіяни гатять з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення.

Може зацікавити – у Донецьку "прилетіло" в будівлю мерії: відео