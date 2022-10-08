На цьому напрямку – складно. Про це президент зазначив у традиційному зверненні.

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Зеленський відзначив воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність та стійкість саме на цьому напрямку.

Дякую усім нашим зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України,

– додав президент.

Яка ситуація під Бахмутом

У Генштабі ЗСУ 8 жовтня повідомили, що противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на спробах зриву контрнаступальних дій Сил оборони на окремих напрямках. Зокрема, періодично наступає саме на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Крім того, на Бахмутському напрямку окупанти обстріляли Верхньокам’янське, Роздолівку, Яковлівку, Соледар, Бахмутське, Бахмут, Опитне, Майорськ та Нью-Йорк.

Нагадаємо, ще на початку жовтня у Східному угрупованні військ зазначали, що основні удари ворог зараз зосереджує на Бахмуті.

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