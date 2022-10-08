Про це під час свого вечірнього звернення розповів президент Володимир Зеленський, повідомляє 24 канал. Він додав, що в тимчасово окупованому Криму сьогодні було хмарно, однак також тепло.

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Втеча – найкращий варіант для загарбників

Зеленський розповів, що сьогодні в Україні був непоганий і здебільшого сонячний день.

На значній території – близько 20 градусів тепла й сонце. На жаль, у Криму було хмарно. Хоча й теж тепло. Але хоч би якими не були хмари, українці знають, що робити. І знають, що наше майбутнє – сонячне. Це майбутнє без окупантів,

– додав президент.

За його словами, таке майбутнє чекає на всі українські території, зокрема тимчасово окупований Крим.

"Якщо окупанти втечуть, поки мають таку можливість, це буде найкращий варіант для них. Якщо їх змушують залишатися – будь-який окупант може знайти спосіб здатися в український полон", – зазначив глава держави.

Зеленський наголосив, що Україна гарантує всім російським військовим, які добровільно складуть зброю і здадуться в полон, збереження їхнього життя. Адже наша держава завжди дотримується всіх міжнародних норм та конвенцій.

"Будь-яких інших варіантів, щоб окупанти могли на них сподіватися, ми їм не залишимо. І я знову й знову хочу подякувати всім нашим громадянам, хто воює й працює заради миру для України, заради звільнення всієї нашої землі", – зауважив президент.

Дивіться звернення Володимира Зеленського

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Українські захисники звільняють міста та села від окупантів

Президент розповів, що цієї доби продовжився рух українських військових, Служби безпеки України, Нацгвардії та всіх, хто бере участь в активних діях на Сході та Півдні нашої держави.

Ми тримаємо позиції на Донбасі, зокрема на Бахмутському напрямку, де зараз дуже-дуже складно, дуже жорсткі бої,

– зазначив Зеленський.

Глава держави вкотре відзначив воїнів з 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" за мужність та стійкість саме на цьому напрямку. Також він подякував усім зенітникам та кожному, хто залучений до протиповітряної оборони України.

"Ми робимо все можливе, щоб захистити українське небо, і це один із найвищих пріоритетів для наших дипломатів – прискорювати рішення партнерів щодо надання Україні сучасних та ефективних систем ППО, достатньої їх кількості. Обов'язково до цього ми прийдемо", – додав президент.

За його словами, у відновлювальних роботах на деокупованих територіях жодного дня не збавляють темпу.

"Це транспорт, це електрика, це газопостачання, це пошта, соціальні виплати – всюди, де є реальна можливість це забезпечити, ми забезпечуємо. Дуже прошу всіх українців на території, де були окупанти, особливо уважно ставитися до мінної загрози", – зауважив Зеленський.

Він додав, що українські вибухотехніки та сапери працюють по максимуму, але після окупантів дуже значна площа забруднена мінами. Тому президент закликав мирних жителів:

не ігнорувати попередження щодо мін,

не відвідувати закриту через небезпеку територію,

повідомляти поліцію, ДСНС чи місцеву владу про будь-які виявлені міни чи боєприпаси, що не розірвалися.

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Президент привітав юристів із професійним святом

Зеленський зазначив, що 8 жовтня в Україні відзначали День юриста.

Не кожен, хто здобув юридичну освіту, працює в юриспруденції. Але серед тих, хто все ж працює саме в цій сфері, є люди, чий внесок справді історичний,

– додав президент.

За його словами, дуже важливим є внесок тих, хто:

розслідує злочини окупантів,

допомагає відновити справедливість, зокрема працюючи в галузі правозахисту,

робить усе, щоб кожен російський убивця і безпосередньо держава-агресор були неминуче покарані за цю війну.

"Я дякую всім вам за цю дуже важливу роботу! Дякую слідчим, прокурорам, правозахисникам, адвокатам, державним службовцям, працівникам громадських організацій. Дякую всім, хто навчає права, бореться за верховенство права й допомагає людям захищати свої права, свободи та законні інтереси", – зауважив глава держави.

Зеленський підсумував, що справедливість для України, Європи та світу має бути й буде відновлена завдяки нашим незламним, сильним, сумлінним і освіченим людям.

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