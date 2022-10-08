Об этом в ходе своего вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. Он добавил, что во временно оккупированном Крыму сегодня было облачно, но также тепло.

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Бегство – лучший вариант для захватчиков

Зеленский рассказал, что сегодня в Украине был неплохой и в основном солнечный день.

На значительной территории – около 20 градусов тепла и солнце. К сожалению, в Крыму было облачно. Хотя тоже тепло. Но какими бы ни были тучи, украинцы знают, что делать. И знают, что наше будущее – солнечное. Это будущее без оккупантов,

– добавил президент.

По его словам, такое будущее ждет все украинские территории, в том числе временно оккупированный Крым.

"Если оккупанты сбегут, пока имеют такую ​​возможность, это будет лучший вариант для них. Если их заставляют оставаться – любой оккупант может найти способ сдаться в украинский плен", – отметил глава государства.

Зеленский подчеркнул, что Украина гарантирует всем российским военным, которые добровольно сложат оружие и сдадутся в плен, сохранение их жизни. Ведь наше государство всегда соблюдает все международные нормы и конвенции.

"Каких-либо других вариантов, чтобы оккупанты могли на них надеяться, мы им не оставим. И я снова и снова хочу поблагодарить всех наших граждан, кто воюет и работает ради мира для Украины, ради освобождения всей нашей земли", – заметил президент.

Смотрите обращение Владимира Зеленского

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Президент рассказал, что за эти сутки продолжилось движение украинских военных, Службы безопасности Украины, Нацгвардии и всех, кто принимает участие в активных действиях на Востоке и Юге нашего государства.

Мы держим позиции на Донбассе, в частности на Бахмутском направлении, где сейчас очень сложно, очень жестокие бои,

– отметил Зеленский.

Глава государства в очередной раз отметил воинов из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" за мужество и стойкость именно на этом направлении. Также он поблагодарил всех зенитчиков и каждого, кто участвует в противовоздушной обороне Украины.

"Мы делаем все возможное, чтобы защитить украинское небо, и это один из высших приоритетов для наших дипломатов – ускорять решение партнеров относительно предоставления Украине современных и эффективных систем ПВО, достаточного их количества. Обязательно к этому мы придем", – добавил президент.

По его словам, в восстановительных работах на деоккупированных территориях ни дня не сбавляют темп.

"Это транспорт, это электричество, это газоснабжение, это почта, социальные выплаты – повсюду, где есть реальная возможность это обеспечить, мы обеспечиваем. Очень прошу всех украинцев на территории, где были оккупанты, особенно внимательно относиться к минной угрозе", – отметил Зеленский. .

Он добавил, что украинские взрывотехники и саперы работают по максимуму, но после оккупантов очень большая площадь загрязнена минами. Поэтому президент призвал мирных жителей:

не игнорировать предупреждения о минах,

не посещать закрытую из-за опасности территорию,

сообщать полицию, ГСЧС или местные власти о любых обнаруженных минах или неразорвавшихся боеприпасах.

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