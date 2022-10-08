Движение в центре Москвы 8 октября перекрыли, туда вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – "элиты" Росгвардии. В ГУР Минобороны сообщили о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках российских военных.

К теме В Москве начались аресты военных: в город вошла "элита" Росгвардии, – ГУР

"Нас гасят с обеих сторон" – реакция россиян

В телеграм-канале одной из российских бригад подтвердили аресты. Захватчики жалуются, что "Москву ждет передел, пока они продолжают вести бои и нести потери".



Скриншот с телеграм-канала

Намекают на внутренние конфликты русской верхушки. Напомним, после провала в Лимане глава Чечни Рамзан Кадыров и глава "вагнеровцев" Евгений Пригожин начали обвинять в этом Кремль. Они пошли против Путина, заявив, что российское военное командование не в состоянии оперативно отреагировать на обострение ситуации.

О конфликте говорят и российские военные. Пишут, что "оркестр с Дирижером уже в Москве. Росгвардия в связке".

Я в а*уе от этой войны! Армия России между двумя огнями! Нас гасят по обе стороны!

– жалуются военные.



Скриншот с телеграм-канала

Взрыв на Крымском мосту мог быть следствием конфликта верхушки

Кроме того, российские военные опубликовали переписку с другими захватчиками, датированную 2 и 8 октября. Они предупредили, что мост скоро разрушится. Утверждают, что это "плановая акция", поскольку "Диригент берет под контроль Росгвардию".

– Уже решено. Росгвардия заходит на мост. Теперь управление будет наше.

– Так мост – это вы?

– А как, по-твоему, машина без оглядки могла проехать даже 100 километров. Ставки велики. И чтобы ты понимал, Дон тоже с нами. Будет очень большой передел.

Переписка российских военных / Скриншоты из телеграм-канала:

В ОП озвучивали такую же версию

Отметим, падник главы Офиса Президента Михаил Подоляк тоже считает, что взрыв на Крымском мосту – это могло быть следствие внутренних разборок между российскими силовиками.

Он рассказал, что ФСБ при поддержке ЧВК в последнее время пытались давить на руководство Минобороны и Генштаба России. Таким образом, Минобороны сможет обвинить ФСБ в будущих поражениях на Юге. Будут иметь повод – мол, просмотрели мост.

Детальнее – аресты военных в Москве, что происходит: видео