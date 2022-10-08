Рух у центрі Москви 8 жовтня перекрили, туди увійшли підрозділи дивізії оперативного призначення імені дзержинського – "еліти" Росгвардії. У ГУР Міноборони повідомили про численні арешти, затримання та блокування російських військових.

Важливо У Москві розпочались арешти військових: у місто ввійшла "еліта" Росгвардії, – ГУР

"Нас гасять з обох сторін" – реакція росіян

У телеграм-каналі однієї з російських бригад підтвердили арешти. Загарбники жаліються, що "Москву чекає переділ, поки вони продовжують вести бої та зазнавати втрат".



Скриншот з телеграм-каналу

Натякають на внутрішні конфлікти російської верхівки. Нагадаємо, після провалу у Лимані глава Чечні Рамзан Кадиров та очільник "вагнерівців" Євгеній Пригожин почали звинувачувати у цьому Кремль. Вони пішли проти Путіна, заявивши, що російське військове командування нездатне оперативно відреагувати на загострення ситуації.

Про конфлікт говорять і російські військові. Пишуть, що "оркестр із Диригентом вже у Москві. Росгвардія у зв'язці".

Я в а*уї від цієї війни! Армія Росії між двома вогнями! Нас гасять з обох боків!

– скаржаться військові.



Скриншот з телеграм-каналу

Вибух на Кримському мосту міг бути наслідком конфлікту верхівки

Крім того, російські військові опублікували листування з іншими загарбниками, датоване 2 та 8 жовтня. Вони попередили, що міст скоро зруйнується. Стверджують, що це "запланована акція", оскільки "Диригент бере під контроль Росгвардію".

- Вже вирішено. Росгвардія заходить на міст. Тепер управління буде наше.

- То міст – це ви?

- А як, по-твоєму, машина без огляду могла проїхати навіть 100 кілометрів. Ставки великі. І щоб ти розумів, Дон також з нами. Буде дуже великий переділ.

Листування російських військових / Скриншоти з телеграм-каналу:

В ОП озвучували таку ж версію

Зауважимо, радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк теж вважає, що вибух на Кримському мосту – це міг бути наслідок внутрішніх розбірок між російськими силовиками.

Він розповів, що ФСБ за підтримки ПВК останнім часом намагалися тиснути на керівництво Міноборони та Генштабу Росії. Таким чином Міноборони зможе звинуватити ФСБ у майбутніх поразках на Півдні. Матимуть привід – мовляв, прогледіли міст.

Детальніше – арешти військових у Москві, що відбувається: відео