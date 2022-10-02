Про те, де зараз точаться найбільш запеклі бої, розповів речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі телемарафону.

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Він зазначив, що на значній ділянці фронту саме українці диктують свої умови.

Проте ворог ще зосереджує доволі сильний удар на Бахмуті. Ймовірно, окупанти хочуть взяти бодай якийсь трофей і кинути своєму недофюреру,

– сказав Череватий.

За даними Генштабу ЗСУ, за добу підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Козача Лопань, Виїмка, Бахмутське, Бахмут, Весела Долина та Первомайське. На Бахмутському напрямку окупанти відкривали вогонь по Соледару, Бахмуту, Бахмутському, Одрадівці, Опитному, Яковлівці, Юр'ївці та Новоселівці.

Наступ на Бахмут триває за старими планами

Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що наступ на Бахмут, який зараз ведуть росіяни, розгортається за їх старими планами – це обхід та захоплення слов'янсько-краматорської агломерації, який зараз вже позбавлений сенсу. За його словами, Бахмут – це все ж більш південний напрямок, захопивши його, росіяни хотіли або оточити наші війська, або захопити їх.

"Але після того, як ми "зрізали" ізюмський виступ, то більше оперативного сенсу в наступі на Бахмут немає, бо ворожі шанси на захоплення Слов’янська та Краматорська суттєво знизилися", – переконаний військовий оглядач.

На думку Дениса Поповича, швидше політичні чинники штовхають окупантів наступати на Бахмут.

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