Про це 24 каналу розповів військовий оглядач Денис Попович. Він також зазначив, що з огляду на це, Бахмут – це все ж більш південний напрямок, захопивши його, росіяни хотіли або оточити наші війська, або захопити їх.

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Але після того, як ми "зрізали" ізюмський виступ, то більше оперативного сенсу в наступі на Бахмут немає, бо ворожі шанси на захоплення Слов’янська та Краматорська суттєво знизилися,

– переконаний військовий оглядач.

На думку Дениса Поповича, швидше політичні чинники штовхають окупантів наступати на Бахмут. "Якщо вони захоплять це місто, вони можуть лише заявити про "успіх" для внутрішнього споживача", – переконаний він.

Детальний огляд бойових дій від Дениса Поповича: дивіться відео

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За словами генерала Громова, на Бахмутському напрямку складно, проте контрольовано. Окупанти ведуть регулярні обстріли та намагаються відтіснити наших військових від позицій.

Загалом росіяни планують оточити Бахмут, проте ЗСУ продовжують тримати оборону. Крім цього, вдалось відновити раніше втрачені позиції ЗСУ південніше Бахмуту.

нагадаємо, що за добу підрозділи Сил оборони відбили атаки противника в районах населених пунктів Куп'янськ, Спірне, Майорськ, Зайцеве, Авдіївка, Новомихайлівка, Опитне та Кам'янка.