Протягом доби підрозділи сил оборони України невтомно відбивали атаки противника та завдавали росіянам катастрофічних втрат. Самим гарячим сьогодні залишається Донецький напрямок, де російські війська продовжують штурмувати.

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Росіяни стягують техніку

Захисники України також порушують логістику окупантів. Також на цьому напрямку ЗСУ відбивали атаки противника в районах населених пунктів:

Соледар,

Виїмка,

Курдюмівка,

Зайцеве,

Новомихайлівка,

Первомайське.

Саме на Донецькому напрямку окупанти намагаються сконцентрувати свої сили. Так, згідно зі словами військового експерта Олега Жданова, там уже є 17 груп артилерії.

Зверніть увагу! Мінімальна група артилерії – це 2 дивізіони. 2 дивізіони – це 36 стволів.

Помножте мінімальну кількість 17 на 36, і ви отримаєте цифру, скільки артилерії сконцентровано. Це якщо рахувати по мінімуму. А якщо там артилерійські групи по 4, по 5 дивізіонів, то це доволі велика кількість стволів,

– підкреслив Олег Жданов.

Що відбувається на Донецькому напрямку

На цій ділянці фронту армія України зараз тримає оборону та намагається втримати зайняті рубежі. Зокрема, важка ситуація у Бахмуті, де наші війська були вимушені відступити зі східної околиці міста.

Щодо Бахмуту східні околиці ми контратакували та повернули ці позиції. Зараз ми знаходимося на попередніх позиціях,

– сказав Олег Жданов та підкреслив, що це не офіційна інформація.

У решті населених пунктів йдуть запеклі бої на тих рубежах, на яких тримаються захисники України. Поки супротивник успіху не має.

Як зазначили в Генштабі ЗСУ, за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Краматорському та Донецькому напрямках.

Дивіться огляд оперативної обстановки від Олега Жданова: відео

Втрати ворога станом на 26 вересня

Українці продовжують завдавати окупантам колосальних втрат. Так, станом на 26 вересня у Генштабі ЗСУ повідомили, що загалом вдалося ліквідувати 57 200 ворогів, 500 з яких – за останню добу.

Окрім живої сили ЗСУ знищили

танків – 2 290 (+15) одиниць,

бойових броньованих машин – 4 857 (+25) одиниць,

артилерійських систем – 1 369 (+1) одиниць,

РСЗВ – 330 (+2) одиниць,

літаків – 260 (+1) одиниць,

гелікоптерів – 224 (+4) одиниці,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 970 (+4).

Варте уваги – Оперативна інформація від Генштабу станом на 26 вересня: дивіться відео