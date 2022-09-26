В течение суток подразделения сил обороны Украины неутомимо отражали атаки противника и наносили россиянам катастрофические потери. Самым горячим сегодня остается Донецкое направление, где российские войска продолжают штурмовать.
Важно Поражены 8 важных целей, отбиты атаки и уничтожены пункты управления: как ВСУ кошмарят оккупантов
Россияне стягивают технику
Защитники Украины также нарушают логистику оккупантов. Также на этом направлении ВСУ отражали атаки противника в районах населенных пунктов:
- Соледарь,
- Выемка,
- Курдюмовка,
- Зайцево,
- Новомихайловка,
- Первомайское.
Именно на Донецком направлении оккупанты пытаются сконцентрировать свои силы. Так, по словам военного эксперта Олега Жданова, там уже есть 17 групп артиллерии.
Умножьте минимальное количество 17 на 36, и вы получите цифру, сколько артиллерии сконцентрировано. Это если считать по минимуму. А если там артиллерийские группы по 4, по 5 дивизионов, то это достаточно большое количество стволов,
– подчеркнул Олег Жданов.
Что происходит на Донецком направлении
На этом участке фронта армия Украины сейчас держит оборону и пытается удержать занятые рубежи. В частности, тяжелая ситуация в Бахмуте, где наши войска были вынуждены отступить от восточной окраины города.
По Бахмуту восточные окрестности мы контратаковали и вернули эти позиции. Сейчас мы находимся на предыдущих позициях,
– сказал Олег Жданов и подчеркнул, что это не официальная информация.
В остальных населенных пунктах идут упорные бои на тех рубежах, на которых держатся защитники Украины. Пока противник успеха не имеет.
Как отметили в Генштабе ВСУ, за последние сутки наибольшие потери противник понес на Краматорском и Донецком направлениях.
Смотрите обзор оперативной обстановки от Олега Жданова: видео
Потери врага по состоянию на 26 сентября
Украинцы продолжают наносить оккупантам колоссальные потери. Так, по состоянию на 26 сентября в Генштабе ВСУ сообщили, что в общей сложности удалось ликвидировать 57 200 врагов, 500 из которых – за последние сутки.
Кроме живой силы ВСУ уничтожили
- танков – 2 290 (+15) единиц,
- боевых бронированных машин – 4 857 (+25) единиц,
- артиллерийских систем – 1 369 (+1) единиц,
- РСЗО – 330 (+2) единиц,
- самолетов – 260 (+1) единиц,
- вертолетов – 224 (+4) единицы,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 970 (+4).
Достойно внимания – Оперативная информация от Генштаба по состоянию на 26 сентября: смотрите видео