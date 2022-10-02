О том, где сейчас идут самые ожесточенные бои, рассказал спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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Он отметил, что на значительном участке фронта украинцы диктуют свои условия.

Однако враг еще сосредотачивает достаточно сильный удар на Бахмуте. Вероятно, оккупанты хотят взять хоть какой-то трофей и бросить своему недофюреру,

– сказал Череватый.

По данным Генштаба ВСУ, за сутки подразделения Сил обороны отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Казачья Лопань, Выимка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское. На Бахмутском направлении оккупанты открывали огонь по Соледару, Бахмуту, Бахмутскому, Одрадовке, Опросному, Яковловке, Юрьевке и Новоселовке.

Наступление на Бахмут продолжается по старым планам

Военный обозреватель Денис Попович отметил, что наступление на Бахмут, которое сейчас ведут россияне, разворачивается по их старым планам – это обход и захват славяно-краматорской агломерации, который сейчас уже не имеет смысла. По его словам, Бахмут – это все же более южное направление, захватив его, россияне хотели либо оцепить наши войска, либо захватить их.

"Но после того, как мы "срезали" изюмское выступление, тем больше оперативного смысла в наступлении на Бахмут нет, потому что вражеские шансы на захват Славянска и Краматорска существенно снизились", – убежден военный обозреватель.

По мнению Дениса Поповича, скорее политические факторы толкают оккупантов наступать на Бахмут.

Подробный обзор боевых действий от Дениса Поповича: смотрите видео