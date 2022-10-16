В течение последних дней россияне рассказывают, якобы ряд населенных пунктов возле Бахмута уже оккупированы, но это не соответствует действительности. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона, передает 24 канал.

Ранее На Бахмутском направлении – очень тяжелые бои, однако воины держат позиции, – Зеленский

Оккупанты перебросили туда самые мощные подразделения

Череватый подтвердил, что у Бахмута – очень сложные боевые действия. Противник сосредоточил там самые мощные силы. Однако спикер заверил, что наши силы обороны держат удар и не дают врагу пройти тали.

Накануне, 14 октября Череватый рассказывал, что основные удары противника сосредоточены в районе Бахмута, в том числе возле населенного пункта Иванград. оккупанты усиленно атакуют на этом направлении.

В Бахмуте остаются гражданские

Так, в Бахмуте до сих пор остаются мирные жители. ОВА упорно призывает к эвакуации, однако есть отказывающиеся люди.

Напомним, в утренней сводке Генштаба ВСУ сообщали, что на Бахмутском и Авдеевском направлениях россияне готовят из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии столкновения.

Может заинтересовать – в Донецке "прилетело" в здание мэрии: видео