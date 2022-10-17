Российским захватчикам удобно наступать на этом направлении, однако им тяжело перейти реку. Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Павел Нарожный.

Достойно внимания Эффекта неожиданности не будет, – Гайдай о том, как оккупанты готовятся к наступлению ВСУ в Луганской области

Какая ситуация в Донецкой и Луганской областях

Украинские военные продолжают удерживать оборону. Однако, по словам Нарожного, возможно, Украина может потерять некоторые населенные пункты.

В Луганской области в направлении Сватового и Северодонецка наступление похоже остановилось. В первую очередь из-за погодных условий, а не из-за того, что мы не можем что-то сделать,

– сообщил военный эксперт.

Он добавил, что огромные силы и сопротивление противника мы имеем только в направлениях Угледара и Бахмута.

Насколько изменение погоды повлияет на боевые действия

Сейчас в Украине приходит сезон дождей. По словам Нарожного, "каша", которая образуется в результате ливней – это самая большая проблема, поскольку почва на Донетчине – это глина с камнями. Она будет забивать гусеницы у танков и налипать на колеса.

Когда будет "каша" передвигаться станет очень тяжело, когда наступит снег и все замерзнет - тогда наступление продолжится,

– объяснил военный эксперт.

Нарожный рассказал, как изменение погоды повлияет на боевые действия: смотрите видео

Что с поставкой россиян в Крым и на Херсонщину

"Хлопок" на Крымском мосту повредил часть автомобильного пути и железнодорожный путь. Однако последний россияне могут в ближайшее время починить. А большинство поставок в Крым идут по железной дороге, а не автомобильным путем.

Кроме железной дороги у них еще есть морские пути, то есть банально они могут загрузить этот корабль всем, что необходимо для военных нужд и разгрузить в порту Севастополя,

– объяснил Нарожный.

Кроме того, россияне могут осуществлять снабжение в Крым воздушными путями. В их распоряжении есть два аэропорта: "Симферополь" и "Бельбек".

По мнению военного эксперта, подрыв Крымского моста лишь немного приостановил логистику россиян. То же касается и Херсонщины. Безусловно, логистика врага повреждена, но не все пути отрезаны. Логистика оккупантов все еще функционирует.

Впрочем, он подчеркнул, что это вопрос времени, когда Херсон будет освобожден. По его мнению, это может произойти в течение месяца.