Стремоусов заявив, повідомляє 24 канал, що якщо з оселями евакуйованих у Херсоні щось трапиться, людей поселять десь на території Росії. Попри свою погану акторську гру, зрадник під час відеозвернення намагався виглядати стурбованим та навіть переляканим.

Зауважте Командувач російським вторгненням заговорив про "непрості рішення" щодо Херсона

Поки окупанти у паніці вивозять награбоване, Стремоусов "урочисто" пообіцяв, що за Херсон загарбники "боротимуться до останнього". Якщо зрадник досі не усвідомив, що у колаборантів та загарбників на тимчасово окупованих територіях немає жодного майбутнього, йому доведеться збагнути це вже найближчим часом.

Герої ЗСУ йдуть вперед та звільняють українські міста й села.

Як Росія хоче виселити українців з Херсона

Місцевим жителям надходять повідомлення з закликом негайно виїхати з Херсона. Людям обіцяють так звану "евакуацію" на територію Росії. Окупанти нагнітають паніку.

Іван Федоров – мер Мелітополя – розповів, що окупанти планують депортацію усіх місцевих жителів. Натомість прекрасний український Херсон ворог хоче заселити своїми військовими та зрадниками України.

Сєргєй Суровікін – командувач російським вторгненням – заявив про так звані "непрості рішення" щодо Херсона.

Михайло Подоляк зауважив, що цією заявою Суровікін публічно визнав свою участь у воєнних злочинах.

Сьогодні суб'єкт Суровікін публічно зафіксував особисту участь у скоєнні воєнних злочинів на території України та вперше усвідомив важливість обов'язкових "непростих рішень", "від'ємного наступу", примусової самодепортації, коли маєш справу із ЗСУ,

– наголосив Подоляк.

Тим часом Віталій Кім – голова Миколаївської ОВА – заявив, що слова Суровікіна виглядають як спроба обманути.

Зауважте – Путін наказав вагнерівцям до кінця жовтня захопити Бахмут: дивіться відео