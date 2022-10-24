Оккупанты разделились

Об этом 24 каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне в Херсонской области в определенной степени разделились.

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Так, некоторые захватчики действительно "эвакуируются" вместе с намародеренним имуществом и ищут способы спастись по крайней мере на левом берегу. Другие – переодеваются в гражданскую одежду, притворяются мирными жителями Херсона для участия в инсинуациях и имитациях прогнозируемых уличных боев. Есть среди россиян и окопающиеся и остающиеся на передовой, покинутые своими командирами.

Поэтому частичная мобилизация – это и разделение их на такие части также,

– заметила Гуменюк.

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