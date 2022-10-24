Оккупанты разделились
Об этом 24 каналу рассказала руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк. По ее словам, россияне в Херсонской области в определенной степени разделились.
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Так, некоторые захватчики действительно "эвакуируются" вместе с намародеренним имуществом и ищут способы спастись по крайней мере на левом берегу. Другие – переодеваются в гражданскую одежду, притворяются мирными жителями Херсона для участия в инсинуациях и имитациях прогнозируемых уличных боев. Есть среди россиян и окопающиеся и остающиеся на передовой, покинутые своими командирами.
Поэтому частичная мобилизация – это и разделение их на такие части также,
– заметила Гуменюк.
Наталья Гуменюк рассказала о ситуации на Юге Украины: смотрите видео
Последние новости из Херсона
- Россияне продолжают разграблять Херсон перед тем, как "эвакуироваться". Они вывозят культурные ценности, памятники и достояние местных музеев.
- Кроме того, оккупанты продолжают депортацию украинцев под видом той же "эвакуации". Их, вероятнее всего, будут расселять по депрессивным регионам России.
- ВСУ же продвигаются все ближе к Херсону, заставляя россиян паниковать. Наши защитники освободили уже более 90 населенных пунктов области, где проживают более 12 тысяч человек.
- Таким образом, украинские военные продолжают продвигать линию фронта, хотя в некоторых местах россияне очень крепко "засели" за оборонным рубежом.
- Вместе с тем, они не забывают напоминать о себе и россиянам в областном центре. Так, в Херсоне снова произошел "хлопок". Взрывы раздались в штабе ФСБ.