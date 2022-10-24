Об этом 24 каналу рассказал заместитель председателя Херсонского областного совета Юрий Соболевский. Он также отметил, что мы действительно видим, что есть движение техники и личного состава – включая перемещение с правого на левый берег.

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"Часть оккупантов использует "эвакуацию" как живой щит, потому что зафиксированы случаи, когда оккупационные военные в гражданском пытаются выехать вместе с гражданскими", – говорит Соболевский.

К сожалению, идет масштабное разграбление Херсона – россияне вывозят культурные ценности и памятники, а также разграбляют музейный фонд. Уже сейчас известно, что они демонтировали и забрали памятники Сувовову и Ушакову – но это такое, у нас есть свои герои, которые заслуживают памятники,

– отмечает он.

Также Юрий Соболевский отмечает, что в городе исчезла связь, а возможно, уже и не работает мобильный интернет. Еще вчера россияне отключили кабельный интернет, который они подавали через оккупированный Крым.

Какова ситуация на Херсонщине сейчас: смотрите видео

Оккупанты продолжают депортацию украинцев

Не стоит забывать, что оккупанты вместе с собственным бегством продолжают депортацию. "Они начали это делать через "программу оздоровления детей" – россияне предлагали родителям отдать своих детей на "отдых" в Россию или в оккупированный Крым", – добавляет заместитель председателя Херсонского облсовета.

На данный момент, в Херсоне осталось около 100-120 тысяч человек – они просто заложники у террористов.