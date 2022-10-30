Об этом Рафаэль Гросси заявил в интервью. По его словам, переговорный процесс по поводу безопасности на Запорожской АЭС – достаточно сложен.

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Возможна ли миротворческая миссия ООН на ЗАЭС

Гросси заявил, что переговоры с Украиной и Россией по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС в Энергодаре имеют серьезный прогресс. Однако они сложны, поэтому прогнозировать дальнейшее их течение или говорить о принятых решениях еще рано.

В то же время Рафаэль Гросси отметил, что миротворческая миссия ООН на Запорожскую АЭС очень маловероятна. В частности, этому есть огромное препятствие – решение о миротворческой миссии ООН принимает Совбез, в котором есть Россия и ее право вето. Стоит отметить, что Россия незаконно заняла это место и также незаконно получила это право – в уставе ООН постоянным членом Совбеза задекларирован СССР, которого почти 31 год не существует.

Ситуация на Запорожской АЭС

Запорожская АЭС – крупнейшая атомная электростанция Украины и Европы, которую еще в начале марта 2022 захватили российские оккупанты. С августа оккупанты создают угрозу путем ядерного шантажа – обстреливают территорию ЗАЭС и утверждают, что это якобы делают ВСУ. Это уже приводило к аварийным отключениям энергоблоков станций и повреждению ЛЭП.

Лидеры Большой семерки призвали Россию немедленно вывести свои войска из ЗАЭС и вернуть ее под полный контроль Украины. Однако оккупанты не спешат послушно выполнять требования G7. Вместо этого они минируют местность, чтобы в случае отступления нанести как можно больший вред.

Заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов отметил, что после заявлений о "грязной бомбе" риск того, что оккупанты взорвут ЗАЭС возрос. По его словам, россияне могут повлечь за собой локальную техногенную катастрофу, в которой обвинят Украину.

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