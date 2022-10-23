Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что нужно больше коллективной решимости.
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Страны G7 хотят, чтобы ЗАЭС вернулась под контроль Украины
Ермак рассказал, что G7 призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести с нее свой персонал и войска.
Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы. Эта война доказывает, что враг отступает под давлением ВСУ, его экономика рушится благодаря системным санкциям. Нужно больше решимости коллективно добить врага,
– подчеркнул глава ОП.
Он отметил, что с террористами иначе ничего не работает.
По информации Reuters, страны G7 также осудили похищение Россией руководства Запорожской АЭС.
"Мы осуждаем неоднократное похищение руководства и персонала украинской ЗАЭС Россией. Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине", – говорится в заявлении.
Отметим, что российские войска контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию с первых дней своего вторжения в Украину. Персонал ЗАЭС, оказавшийся в оккупации, работает в нечеловеческих условиях.
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Коротко о ситуации на Запорожской АЭС
- Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ о так называемой аннексии Запорожской атомной электростанции. Он поручил передать АЭС "под управление" России.
- Кремль решил создать там новое "федеральное государственное унитарное предприятие" Запорожская АЭС. Соответствующий указ подписал российский премьер Михаил Мишустин.
- По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, оккупанты осуществляют "недопустимое давление" на украинский персонал.
- Украина довольно долго требует создать демилитаризованную зону вокруг атомной станции. Однако в Кремле цинично заявляют, что не планируют отводить свои войска с ЗАЭС.