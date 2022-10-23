Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что нужно больше коллективной решимости.

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Страны G7 хотят, чтобы ЗАЭС вернулась под контроль Украины

Ермак рассказал, что G7 призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести с нее свой персонал и войска.

Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы. Эта война доказывает, что враг отступает под давлением ВСУ, его экономика рушится благодаря системным санкциям. Нужно больше решимости коллективно добить врага,
– подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что с террористами иначе ничего не работает.

По информации Reuters, страны G7 также осудили похищение Россией руководства Запорожской АЭС.

"Мы осуждаем неоднократное похищение руководства и персонала украинской ЗАЭС Россией. Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине", – говорится в заявлении.

Отметим, что российские войска контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию с первых дней своего вторжения в Украину. Персонал ЗАЭС, оказавшийся в оккупации, работает в нечеловеческих условиях.

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Коротко о ситуации на Запорожской АЭС

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