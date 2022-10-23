Об этом рассказал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он подчеркнул, что нужно больше коллективной решимости.

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Страны G7 хотят, чтобы ЗАЭС вернулась под контроль Украины

Ермак рассказал, что G7 призвала Россию немедленно вернуть Украине полный контроль над Запорожской атомной электростанцией и вывести с нее свой персонал и войска.

Это важно, но пещерные люди понимают исключительно язык силы. Эта война доказывает, что враг отступает под давлением ВСУ, его экономика рушится благодаря системным санкциям. Нужно больше решимости коллективно добить врага,

– подчеркнул глава ОП.

Он отметил, что с террористами иначе ничего не работает.

По информации Reuters, страны G7 также осудили похищение Россией руководства Запорожской АЭС.

"Мы осуждаем неоднократное похищение руководства и персонала украинской ЗАЭС Россией. Мы призываем Россию немедленно вернуть полный контроль над ЗАЭС ее законному суверенному владельцу, Украине", – говорится в заявлении.

Отметим, что российские войска контролируют крупнейшую в Европе атомную станцию с первых дней своего вторжения в Украину. Персонал ЗАЭС, оказавшийся в оккупации, работает в нечеловеческих условиях.

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Коротко о ситуации на Запорожской АЭС

Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ о так называемой аннексии Запорожской атомной электростанции. Он поручил передать АЭС "под управление" России.

Кремль решил создать там новое "федеральное государственное унитарное предприятие" Запорожская АЭС. Соответствующий указ подписал российский премьер Михаил Мишустин.

По словам генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси, оккупанты осуществляют "недопустимое давление" на украинский персонал.

Украина довольно долго требует создать демилитаризованную зону вокруг атомной станции. Однако в Кремле цинично заявляют, что не планируют отводить свои войска с ЗАЭС.

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