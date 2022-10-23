Такое мнение 24 каналу высказал политолог Николай Давидюк. Он напомнил, что общение между руководителями министерств обороны США и России состоялось после длительной паузы.

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По словам Давидюка, Россия сама заинтересована в том, чтобы вести диалог со Штатами.

На самом деле, россияне сами хотят этих разговоров. Россия уже не прочь выйти из войны. Именно это и могло быть темой обсуждения,

– предположил политолог.

О чем Ллойд мог говорить с Шойгу

Одной из тем разговора между главой Пентагона и министром обороны страны-агрессорки мог стать предстоящий саммит "Большой двадцатки".

"США пытаются избежать встречи Байдена и Путина на G20. Нужно установить хотя бы определенные точки соприкосновения, чтобы определить линию возможных встреч", - сказал Давидюк.

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Кроме того, собеседники могли затрагивать вопросы, связанные с Украиной.

Со стороны Пентагона поднималась тема ЗАЭС и возможного тактического ядерного удара. Думаю, Остин поставил Шойгу на место и четко очертил границы, за которые Россия точно не сможет выйти.

– подчеркнул политолог.

"Шойгу ненавидят все, ведь он проиграл войну"

Давидюк предположил, что глава Пентагона вел этот разговор в довольно легком тоне.

"Мол, "ну что, россияне, напали на Украину и получили?". Мне кажется, избитый Шойгу что-то пытался отвечать", - заметил политолог.

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Он добавил, что сейчас министр обороны России находится в очень невыгодном положении. В частности, им недоволен Владимир Путин, его критикуют глава Чечни Рамзан Кадыров и владелец ПИК "Вагнера" Евгений Пригожин.

Шойгу ненавидят все, ведь он проиграл войну. Разговор с Ллойдом – это еще не запрос на переговоры от России. Однако это уже на самом деле такие близкие к этому разговоры типа: "А что бы вы могли предложить, если мы выйдем с территории Украины?"

– сказал Давидюк.

Россия готова торговаться с США за выход из Украины

Политолог предположил, что Россия постепенно пытается торговаться с США на счет получения, если выведет свои войска с территории Украины. Однако Москва делает это в присущей ей дерзкой манере.

Россия всегда играет браваду, гиперболизируя свои возможности. Но то, что они готовы торговаться по выходу из Украины – это однозначно,

– сказал Давидюк.

В частности, Шойгу готов торговаться с США о выводе российских войск из Херсона, ведь прекрасно понимает, что у оккупантов нет никаких шансов там удержаться.

"Однако, понимая, что России не хочется ампутировать "всю ногу", сейчас идут торги за Крым или за Донбасс . Но поскольку украинская армия набрала значительную динамику наступления, вероятно, Шойгу выслушали в Пентагоне, поблагодарили и сказали: "До свидания", – отметил политолог.

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