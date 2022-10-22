Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный журналист Игорь Яковенко. По его словам, не стоит воспринимать, что мир готов воспринять международные преступления, которые совершает Путин и его прислужники.

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Путина будут судить на международном трибунале

Как отмечает Яковенко, Путина уже неоднократно называли преступником. Так, Байден еще ранее подчеркивал, что российский диктатор – убийца. А в Европарламенте будут голосовать за признание России государством-спонсором терроризма.

На саммите G20 действия Путина обязательно будут осуждены. Однако не стоит ждать единогласной поддержки. Все же на встрече будут и Китай, и Индия, пытающиеся занимать позицию нейтралитета по отношению к войне в Украине. Таковы реалии современного мира.

Однако все изменится после военного поражения Путина в Украине. После этого, вероятнее всего, его террористический режим рухнет. И Путин окажется на скамье подсудимых на международном трибунале.

Когда Путин перестанет быть главой государства… А это, вероятнее всего, произойдет после военного поражения, тогда и будет опция возмездия. Думаю, что это перспектива недалекого будущего,

– отметил Яковенко.

Яковенко объяснил, изменит ли что-нибудь приезд Путина на G20: смотрите видео

Путин становится изгоем

Хотя Индонезия, принимающая саммит G20, пригласила Путина, но Яковенко сомневается, что он вообще туда поедет. Не стоит также ожидать, что там будут организованы переговоры между российским диктатором и президентом США Джо Байденом.

У Путина уже была достаточно сложная ситуация на саммите ШОС в Самарканде, где ему "поочередно одевали на голову помойные ведра". К нему показательно относятся как к изгою. Не стоит забывать и о Генассамблее ООН, где беспрецедентное количество стран осудило путинскую Россию из-за ее попытки аннексировать территорию 4 областей Украины.