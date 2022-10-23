Про це розповів очільник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він наголосив, що потрібно більше колективної рішучості.

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Країни G7 хочуть, щоб ЗАЕС повернулася під контроль України

Єрмак розповів, що G7 закликала Росію негайно повернути Україні повний контроль над Запорізькою атомною електростанцією та вивести з неї свій персонал та війська.

Це важливо, але печерні люди розуміють виключно мову сили. Ця війна доводить, що ворог відступає під тиском ЗСУ, його економіка руйнується завдяки системним санкціям. Потрібно більше рішучості колективно добити ворога,

– наголосив очільник ОП.

Він зазначив, що з терористами інакше нічого не працює.

За інформацією Reuters, країни G7 також засудили викрадення Росією керівництва Запорізької АЕС.

"Ми засуджуємо неодноразове викрадення керівництва та персоналу української ЗАЕС Росією. Ми закликаємо Росію негайно повернути повний контроль над ЗАЕС її законному суверенному власнику, Україні", – мовиться в заяві.

Зауважимо, що російські війська контролюють найбільшу в Європі атомну станцію з перших днів свого вторгнення в Україну. Персонал ЗАЕС, який опинився в окупації, працює в нелюдських умовах.

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Коротко про ситуацію на Запорізькій АЕС

Президент Росії Владімір Путін 4 жовтня підписав указ про так звану анексію Запорізької атомної електростанції. Він доручив передати АЕС "під управління" Росії.

Кремль вирішив створити там нове "федеральне державне унітарне підприємство" Запорізька АЕС. Відповідний указ підписав російський прем'єр Міхаіл Мішустін.

За словами генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, окупанти здійснюють "неприпустимий тиск" на український персонал.

Україна доволі довго вимагає створити демілітаризовану зону навколо атомної станції. Однак у Кремлі цинічно заявляють, що не планують відводити свої війська із ЗАЕС.

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