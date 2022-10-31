Наслідки злочинної діяльності окупантів на Запорізькій АЕС призводять ще й до екологічної катастрофи. Вони нищать важливу екологічну складову роботи станції.

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Як росіяни на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу

Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, внаслідок чого температура води впала до близько +13 градусів.

Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.

За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.

Росія – країна-терористка, яка залишає за собою руїни та несе катастрофу за принципом випаленої землі!

– наголосили в "Енергоатомі".

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