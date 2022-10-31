Наслідки злочинної діяльності окупантів на Запорізькій АЕС призводять ще й до екологічної катастрофи. Вони нищать важливу екологічну складову роботи станції.
До теми Серйозний і важливий об'єкт: для чого Росії Запорізька АЕС
Як росіяни на ЗАЕС спровокували екологічну катастрофу
Внаслідок зупинки енергоблоків станції тепла вода не потрапляє у ставок-охолоджувач ЗАЕС, внаслідок чого температура води впала до близько +13 градусів.
Це призвело до масового вмирання риби у ставку. Наразі він зариблений двома видами риб – тепловодною телапією та азійським сомом, які були завезені близько 25 років тому для забезпечення екологічної чистоти. Риби виконують санітарну функцію, знищуючи зелені водорості й забезпечуючи чистоту охолоджувальних трубок конденсатора турбіни.
За сприятливих умов, коли температура взимку ніколи не опускалася нижче +18 градусів, риба розмножувалася. Тож якщо температура води в ставку-охолоджувачі не підніметься найближчим часом, на берег викине близько тисячі тонн дохлої риби.
Росія – країна-терористка, яка залишає за собою руїни та несе катастрофу за принципом випаленої землі!
– наголосили в "Енергоатомі".
Окупанти спровокували екологічну катастрофу: дивіться відео
Що відбувається на ЗАЕС: останні новини
- На Запорізькій АЕС відключилась остання лінія зв’язку з енергомережею. Це сталося внаслідок нового обстрілу російськими військовими.
- Як повідомляв директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, окупанти здійснюють "неприпустимий тиск" на український персонал на ЗАЕС.
- Окупанти розмістили на ЗАЕС військову базу, але на станції продовжують працювати українці. Ворог намагається змусити людей працювати на "Росатом".
- Володимир Зеленський заявляв, що перебування окупантів на ЗАЕС створює серйозні ризики для безпеки станції.
- Експерт Інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук розповів, що для того, щоб спричинити серйозні проблеми з енергопостачанням не потрібно руйнувати повністю АЕС, достатньо навіть просто частково вивести з ладу обладнання.
- Нагадаємо, що нещодавно з російського полону звільнили генерального директора Запорізької АЕС Ігоря Мурашова.
- До речі, гендиректор МАГАТЕ Гроссі їздив у Москву і до Києва, щоб спробувати організувати на Запорізьку АЕС якусь демілітаризацію. Попри це росіяни тримають у терорі працівників станції.
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