Як повідомили у МАГАТЕ, вибух міни перервав основне електропостачання одного з реакторів ЗАЕС. В агентстві наголошують, що цей інцидент вкотре підкреслює "крихку ситуацію з ядерною безпекою та безпекою на об'єкті під час поточного військового конфлікту".

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Біля ЗАЕС усе ще неспокійно

У МАГАТЕ зазначають, що вибух пролунав ввечері 31 жовтня за периметром огорожі ЗАЕС. Внаслідок цього сталося відключення зовнішньої лінії електропередач напругою 750 кіловольтів між розподільним пунктом і головним електричним трансформатором реакторного блоку №4.

Блок №4 отримує електроенергію, необхідну для його охолодження та важливих функцій ядерної безпеки, від резервної лінії. Вона з'єднує ЗАЕС із розподільним пунктом сусідньої теплоелектростанції, зауважив Рафаель Гроссі. У своїй заяві він послався на дані експертів, які присутні на Запорізькій АЕС.

Відомо, що останніми днями, хоч і військова активність біля станції знизилася, в її околицях стався обстріл. Внаслідок нього одну з трьох резервних ліній електропередач знеструмили. Мовиться про ту, завдяки якій живиться Енергодар. Відомо, що того ж дня її вдалося під'єднати знову.

Персонал Запорізької атомної електростанції наполегливо працює в дуже складних умовах, щоб запобігти повторним відключенням електроенергії, які ми бачили на початку жовтня,

– наголосив Гроссі.

Він зауважив, що старання співробітників станції приносять позитивні результати. Водночас слід розуміти, що ситуація з електроенергією залишається надзвичайно вразливою.

Актуальні новини про Запорізьку АЕС

Нагадаємо, що напередодні інспектори МАГАТЕ почали перевірки на двох ядерних об'єктах України. Серед них – Запорізька АЕС. Це співробітники агентства роблять для того, щоб спростувати брехню Росії про буцімто створення "брудної бомби".

Діяльність росіян на Запорізькій АЕС негативно впливає не лише на ядерну безпеку. Окупанти буквально спровокували екологічну катастрофу на станції.

Раніше у МАГАТЕ заявили про прогрес у переговорах щодо створення зони безпеки навколо станції. Разом з тим Гроссі заявив, що існує мала ймовірність відправлення миротворчої місії ООН на Запорізьку АЕС.

Додамо, що співробітники ЗАЕС відмовляються підписувати договори з "Росатомом". Їх не переконують ані вмовляння, ані залякування. Намагався вплинути на персонал і так званий "глава" Криму Сєргєй Аксьонов.

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