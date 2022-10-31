Інспектори прибули, щоб спростувати російські фейки про підготовку на них "брудної бомби".

Увага МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі

Гроссі сказав, що інспектори з гарантій МАГАТЕ розпочали і незабаром завершать діяльність із перевірки у двох точках в Україні на запит українського уряду. Пізніше цього тижня він подасть свої початкові висновки за результатами цієї діяльності,

– йдеться в повідомленні.

Зверніть увагу! Візит МАГАТЕ на українські ядерні об'єкти – це відповідь на запит українського уряду. Ймовірно, серед об'єктів, які перевірять інспектори – Запорізька АЕС. Місяць тому МАГАТЕ уже перевіряло станцію та не виявило жодної несанкціонованої ядерної діяльності.

Укрінформ повідомляє, що йдеться про відвідування Інституту ядерних досліджень НАНУ в Києві та Східного гірничо-збагачувального комбінату в Дніпропетровській області.

Коротко про абсурдні заяви Росії

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".

В Інституті вивчення війни заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ розуміє, хто несе смерть, і повинен реагувати. Реакція на черговий ядерний шантаж Росії має бути максимально жорсткою.

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