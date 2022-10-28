Місія прибуде на запит українського уряду після фейкових заяв Росії про розробки Києвом так званої "брудної бомби".

До теми МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі

Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб",

– зазначили в організації.

Про висновки експертів повідомлять громадськість

Гендиректор агенції Рафаель Гроссі вказав, що інспектори проведуть незалежну перевірку на двох об'єктах, аби упевнитись, що там немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності.

Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати та поінформуємо про висновки відповідно до стандартної практики гарантій. Однак, знаючи терміновість цього питання, МАГАТЕ також надасть висновки Раді керуючих, а одразу після цього – громадськості,

– наголосив Гроссі.

Він також представить на закритому засіданні Радбезу ООН оновлену інформацію щодо цього питання.

Зауважте. Фахівці МАГАТЕ лиш місяць тому перевіряли один із ядерних об'єктів України й не виявили там жодної незадекларованої ядерної діяльності. Мова про Запорізьку АЕС. Однак, тепер станцію перевірять ще раз.

Коротко про абсурдні заяви Росії

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна начебто готова застосувати "брудну бомбу". Однак, йому ніхто не повірив.

В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.

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