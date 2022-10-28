Місія прибуде на запит українського уряду після фейкових заяв Росії про розробки Києвом так званої "брудної бомби".

До теми МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі

Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб",
– зазначили в організації.

Про висновки експертів повідомлять громадськість

Гендиректор агенції Рафаель Гроссі вказав, що інспектори проведуть незалежну перевірку на двох об'єктах, аби упевнитись, що там немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності.

Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати та поінформуємо про висновки відповідно до стандартної практики гарантій. Однак, знаючи терміновість цього питання, МАГАТЕ також надасть висновки Раді керуючих, а одразу після цього – громадськості,
– наголосив Гроссі.

Він також представить на закритому засіданні Радбезу ООН оновлену інформацію щодо цього питання.

Коротко про абсурдні заяви Росії

Дивіться також – Про що говорили Шойгу й глава Пентагону: відео