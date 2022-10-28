Місія прибуде на запит українського уряду після фейкових заяв Росії про розробки Києвом так званої "брудної бомби".
До теми МАГАТЕ нещодавно оглядало один із двох ядерних об'єктів в Україні: чи були там заборонені речі
Метою візитів із забезпечення гарантій цього тижня є виявлення будь-якої можливої незаявленої ядерної діяльності та матеріалів, пов’язаних із розробкою "брудних бомб",
– зазначили в організації.
Про висновки експертів повідомлять громадськість
Гендиректор агенції Рафаель Гроссі вказав, що інспектори проведуть незалежну перевірку на двох об'єктах, аби упевнитись, що там немає незаявлених ядерних матеріалів і діяльності.
Як тільки наші перевірки будуть завершені, ми оцінимо результати та поінформуємо про висновки відповідно до стандартної практики гарантій. Однак, знаючи терміновість цього питання, МАГАТЕ також надасть висновки Раді керуючих, а одразу після цього – громадськості,
– наголосив Гроссі.
Він також представить на закритому засіданні Радбезу ООН оновлену інформацію щодо цього питання.
Коротко про абсурдні заяви Росії
- Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу телефонував міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна начебто готова застосувати "брудну бомбу". Однак, йому ніхто не повірив.
- В ISW заявили, що Шойгу це робить для залякування західних партерів, які допомагають Україні.
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