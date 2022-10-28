Миссия прибудет по запросу украинского правительства после фейковых заявлений России о разработках Киевом так называемой "грязной бомбы".

К теме МАГАТЭ недавно осматривал один из двух ядерных объектов в Украине: были ли там запрещены вещи

Целью визитов по обеспечению гарантий на этой неделе является выявление любой возможной незаявленной ядерной деятельности и материалов, связанных с разработкой "грязных бомб",

– отметили в организации.

О выводах экспертов сообщат общественности

Гендиректор агентства Рафаэль Гросси указал, что инспекторы проведут независимую проверку на двух объектах, чтобы убедиться, что там нет незаявленных ядерных материалов и деятельности.

Как только наши проверки будут завершены, мы оценим результаты и проинформируем о выводах в соответствии со стандартной практикой гарантий. Однако, зная срочность этого вопроса, МАГАТЭ также даст выводы Совету управляющих, а сразу после этого – общественности,

– подчеркнул Гросси.

Он также представит на закрытом заседании Совбеза ООН обновленную информацию по этому вопросу.

Примите во внимание. Специалисты МАГАТЭ всего месяц назад проверяли один из ядерных объектов Украины и не обнаружили там никакой незадекларированной ядерной деятельности. Речь о Запорожской АЭС. Однако теперь станцию перепроверят.

Кратко об абсурдных заявлениях России

Министр обороны России Сергей Шойгу звонил министрам обороны других стран, "предупреждая", что Украина якобы готова применить "грязную бомбу". Однако ему никто не поверил.

В ISW заявили, что Шойгу это делает для устрашения западных партеров, которые помогают Украине.

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