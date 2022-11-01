Как сообщили в МАГАТЭ, взрыв мины прервал основное электроснабжение одного из реакторов ЗАЭС . В агентстве подчеркивают, что этот инцидент еще раз подчеркивает "хрупкую ситуацию с ядерной безопасностью и безопасностью на объекте во время текущего военного конфликта".

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Возле ЗАЭС все еще неспокойно

В МАГАТЭ отмечают, что взрыв прогремел вечером 31 октября по периметру ограждения ЗАЭС. В результате произошло отключение внешней линии электропередач напряжением 750 киловольтов между распределительным пунктом и главным электрическим трансформатором реакторного блока №4.

Блок №4 получает электроэнергию, необходимую для охлаждения и важных функций ядерной безопасности, от резервной линии. Она соединяет ЗАЭС с распределительным пунктом соседней теплоэлектростанции, отметил Рафаэль Гросси. В своем заявлении он сослался на данные экспертов, присутствующих на Запорожской АЭС.

Известно, что в последние дни, хоть и военная активность у станции снизилась, в ее окрестностях произошел обстрел. В результате его одну из трех резервных линий электропередач обесточили . Речь идет о той, благодаря которой питается Энергодар. Известно, что в тот же день ее удалось подсоединить снова.

Персонал Запорожской атомной электростанции упорно работает в очень сложных условиях, чтобы предотвратить повторные отключения электроэнергии, которые мы видели в начале октября,

– подчеркнул Гросси.

Он отметил, что старания сотрудников станции приносят положительные результаты. В то же время следует понимать, что ситуация с электроэнергией остается очень уязвимой.

Актуальные новости о Запорожской АЭС

Напомним, что накануне инспекторы МАГАТЭ начали проверки на двух ядерных объектах Украины . Среди них – Запорожская АЭС. Это сотрудники агентства делают для того, чтобы опровергнуть ложь России о создании "грязной бомбы".

Деятельность россиян на Запорожской АЭС оказывает негативное влияние не только на ядерную безопасность. Кафиры буквально спровоцировали экологическую катастрофу на станции .

Ранее в МАГАТЭ заявили о прогрессе в переговорах по созданию зоны безопасности вокруг станции. Вместе с тем, Гросси заявил, что существует малая вероятность отправки миротворческой миссии ООН на Запорожскую АЭС.

Сотрудники ЗАЭС отказываются подписывать договоры с "Росатомом" . Их не убеждают ни уговоры, ни устрашения. Пытался повлиять на персонал и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

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