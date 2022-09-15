Впрочем, эта стратегия оказалась полностью ошибочной. Об этом 24 каналу рассказал политолог Тарас Семенюк.

Читайте также Путин хотел нанести психологический удар Зеленскому, — Подоляк о "прилетах" в Кривом Роге

По его словам, российские олигархи и другое ограниченное количество людей страдают, поскольку из-за развязанной путины войны теряют свое состояние и возможности путешествовать по Европе.

Чего хочет владимир путин

Однако самого главы кремля такие вещи не привлекают.

Путина деньги уже не возбуждают. Его возбуждает империализм. Он хочет вернуть советский союз и добивается того, чтобы Украина исчезла с карты мира. Именно это его основная идея,

– сказал Семенюк.

Он добавил, что деньги для путина – лишь инструмент для достижения своей цели.

Почему олигархи не могут устроить переворот в россии

Как отметил политолог, олигархи действительно скучают по европейским благам и пытаются найти способы, чтобы ослабить персональные санкции.

Однако глобально олигархи ничего не могут поделать. Мы надеялись, что они смогут устроить определенный переворот в кремле. Но это невозможно, потому что власть в кремле держат силовики. А силовиков интересует одно: чтобы поток денег не уменьшался именно в их карманы,

– сказал Семенюк.

Он добавил, что из-за этой зависимости от российских силовиков представители олигархических кланов не могут рассчитывать ни на один из сценариев смены власти в россии.

Единственный аргумент для путина

По словам политолога, есть лишь один способ как-то повлиять на россию и владимира путина.

"Единственный аргумент, который сегодня остается, — это сила оружия, которое реализуется на поле боя. Именно там путин терпит поражение", — подчеркнул Семенюк.

Тарас Семенюк рассказал о признании россии государством-спонсором терроризма: смотрите видео

Санкции против россии из-за войны в Украине: главное