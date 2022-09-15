Втім, ця стратегія виявилася повністю помилковою. Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк.

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За його словами, російські олігархи та інша обмежена кількість людей страждають, оскільки через розв'язану путіним війну втрачають свої статки та можливості подорожувати Європою.

Чого хоче владімір путін

Однак самого очільника кремля такі речі не приваблюють.

Путіна гроші вже не збуджують. Його збуджує імперіалізм. Він хоче повернути радянський союз і домагається того, аби Україна зникла з мапи світу. Саме це його основна ідея,

– сказав Семенюк.

Він додав, що гроші для путіна – лише інструмент для досягнення своєї мети.

Чому олігархи не можуть влаштувати переворот у росії

Як зазначив політолог, олігархи справді сумують за європейськими благами і намагаються знайти способи, аби послабити персональні санкції.

Однак глобально олігархи нічого не можуть зробити. Ми сподівалися на те, що вони зможуть влаштувати певний переворот в кремлі. Але це неможливо, оскільки владу в кремлі тримають силовики. А силовиків цікавить одне: щоб потік грошей не зменшувався саме до їхніх кишень,

– сказав Семенюк.

Він додав, що через цю залежність від російських силовиків представники олігархічних кланів не можуть розраховувати на жоден зі сценаріїв зміни влади у росії.

Єдиний аргумент для путіна

За словами політолога, є лише один спосіб якось вплинути на росію та владіміра путіна.

"Єдиний аргумент, який сьогодні залишається, – це сила зброї, яка реалізовується на полі бою. Саме там путін зазнає поразки", – наголосив Семенюк.

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