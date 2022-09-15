У четвер, 15 вересня, Мінфін США оголосив санкції проти понад 40 росіян і 30 російських структур. Окрім кадирова з родиною, санкції торкнулися омбудсмена з прав дітей, посадовців в окупованому Криму та російських неонацистів, що воюють на боці росії.

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Під санкціями омбудсмени та неонацисти

Марія Львова-Бєлова, уповноважена президента з прав людини, опинилася під санкціями за реалізацію політики примусового вивезення до росії тисяч українських дітей та їхнього усиновлення та надання російського громадянства.

На так званого лідера Чечні рамзана кадирова та членів його родини наклали санкції через роль під час російського вторгнення в Україну.

Санкції накладаються на трьох дружин кадирова, трьох дорослих дочок і двоюрідного брата ібрагімова турпала-алі, який обіймав у Чечні багато важливих посад. Його вважають причетним до свавільних страт.

Під санкції потрапила також компанія Firdaws – чеченський бренд одягу, що належить айшат кадировій.

У санкційний список потрапили алєксєй міхалков та ян петровський, які є лідерами неонацистського паралімілітарного угрупування "русич". Обидва беруть участь у війні проти України.

США запровадили санкції проти півдесятка призначених росією прокурорів та суддів в окупованому Криму та одного співробітник фсб.

Додамо, що в Євросоюзі також триває підготовка над 8 пакетом санкцій проти росії. Зокрема, наприкінці червня повідомлялося, що країни Балтії внесли пропозиції щодо 8 пакета санкцій.

Повідомляється, що 8 пакет санкцій може включати енергетику, торгівлю, обмеження на систему SWIFT та ще більше персональних санкцій проти фізичних і юридичних осіб.

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