Про так зване призначення повідомив радник генерального директора концерну "Росенергоатом" Ренат Карчаа. Його заяву процитували російські ЗМІ, пише 24 канал.

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Зауважимо, до повномасштабної війни Чернічук працював заступником головного інженера з модернізації та управління ресурсом ЗАЕС.

Росіяни викрали справжнього директора Запорізької АЕС

30 вересня російські військові викрали справжнього директора станції Ігоря Мурашова. Його зупинили, коли він їхав автомобілем від ЗАЕС до Енергодара. Росіяни зав'язали Мурашову очі й повезли у невідомому напрямку.

3 жовтня голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив, що гендиректора ЗАЕС звільнили і він перебуває зі своєю сім'єю.

За фактом викрадення людини правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Розслідування проводять співробітники СБУ в Запорізькій області.

Останні новини з захопленої ЗАЕС

Нещодавно в "Енергоатомі" заявили, що окупанти можуть готуватися покинути територію Запорізької атомної електростанції.

У Кремлі одразу ж поспішили заявити, що цього "ніколи не буде". Хоча саме у російських ЗМІ почало з'являтися все більше публікацій про те, що окупанти можуть піти з ЗАЕС.

Політтехнолог Тарас Семенюк вважає, що росіяни можуть вийти з території АЕС тоді, коли Захід запровадить санкції проти "Росатома".

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