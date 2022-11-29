Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, причин, які можуть змусити окупантів піти з ЗАЕС багато – і одна з них можливі домовленості з Путіним.

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Росія розуміє, що не втримає ЗАЕС

Він зазначив, що мовиться про заяву Сі Цзіньпіна, який наголосив на недопустимості застосування ядерної зброї. Нібито існує домовленість про те, що Путін погодиться не застосовувати ядерну зброю в обмін на те, що Захід не передасть Україні сучасні літаки F-15 та F-16.

За словами опозиційного політика, також МАГАТЕ тисне на Кремль, попереджаючи про можливі санкції проти держкорпорації "Росатом". Росія сама теж розуміє, що не втримає територію ЗАЕС.

Сукупність цих фактів привела до того, що відхід Росії з ЗАЕС вельми можливий. І це гарна ознака, адже говорить про те, що попередження про недопустимість ядерної війни має серйозну силу,

– наголосив Гудков.

Проте він наголошує, що розслаблятися і вважати, що небезпека минула, не можна.

Гарний сигнал

"Однак якщо Пєсков робить такі заяви, а також один з керівників МАГАТЕ говорить про те, що тривають домовленості про вихід російських військ з ЗАЕС і росіяни не будуть її використовувати, як свою військову базу, – це гарний сигнал", – зазначив Гудков.

Він вважає, це значить, що процес деокупації та наступу ЗСУ продовжиться з новою силою.

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