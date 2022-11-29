Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, причин, которые могут заставить окупантов уйти из ЗАЭС много – и одна из них возможные договоренности с Путиным.

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Россия понимает, что не удержит ЗАЭС

Он отметил, что говорится о заявлении Си Цзиньпина, который отметил недопустимость применения ядерного оружия. Вроде бы существует договоренность о том, что Путин согласится не применять ядерное оружие в обмен на то, что Запад не передаст Украине современные самолеты F-15 и F-16.

По словам оппозиционного политика, также МАГАТЭ давит на Кремль, предупреждая о возможных санкциях против госкорпорации "Росатом". Россия сама тоже понимает, что не удержит территорию ЗАЭС.

Совокупность этих фактов привела к тому, что уход России из ЗАЭС очень возможен. И это хороший признак, ведь говорит о том, что предупреждение о недопустимости ядерной войны имеет серьезную силу.

– подчеркнул Гудков.

Однако он отмечает, что расслабляться и считать, что опасность миновала, нельзя.

Хороший сигнал

"Однако если Песков делает такие заявления, а также один из руководителей МАГАТЭ говорит о том, что продолжаются договоренности о выходе российских войск из ЗАЭС и россияне не будут ее использовать как свою военную базу, - это хороший сигнал", – отметил Гудков.

Он считает, это значит, что процесс деоккупации и наступления ВСУ продолжится с новой силой.

Выйдут ли оккупанты с территории ЗАЭС: смотрите видео

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