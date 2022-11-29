Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его мнению, причин, которые могут заставить окупантов уйти из ЗАЭС много – и одна из них возможные договоренности с Путиным.
По теме "Быть не может", – в Кремле отреагировали на заявления об отводе войск из ЗАЭС
Россия понимает, что не удержит ЗАЭС
Он отметил, что говорится о заявлении Си Цзиньпина, который отметил недопустимость применения ядерного оружия. Вроде бы существует договоренность о том, что Путин согласится не применять ядерное оружие в обмен на то, что Запад не передаст Украине современные самолеты F-15 и F-16.
По словам оппозиционного политика, также МАГАТЭ давит на Кремль, предупреждая о возможных санкциях против госкорпорации "Росатом". Россия сама тоже понимает, что не удержит территорию ЗАЭС.
Совокупность этих фактов привела к тому, что уход России из ЗАЭС очень возможен. И это хороший признак, ведь говорит о том, что предупреждение о недопустимости ядерной войны имеет серьезную силу.
– подчеркнул Гудков.
Однако он отмечает, что расслабляться и считать, что опасность миновала, нельзя.
Хороший сигнал
"Однако если Песков делает такие заявления, а также один из руководителей МАГАТЭ говорит о том, что продолжаются договоренности о выходе российских войск из ЗАЭС и россияне не будут ее использовать как свою военную базу, - это хороший сигнал", – отметил Гудков.
Он считает, это значит, что процесс деоккупации и наступления ВСУ продолжится с новой силой.
Выйдут ли оккупанты с территории ЗАЭС: смотрите видео
Ситуация вокруг Запорожской АЭС: последние новости
- Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк отметил, что Россия обязательно уйдет из ЗАЭС. Москва собиралась ультимативно требовать у МАГАТЭ признать этот объект юридически объектом "Росатома". Но МАГАТЭ заняло принципиальную проукраинскую позицию. Она заключается в том, что: никакого "Росатома" на территории ЗАЭС быть не может.
- В последнее время появляются признаки того, что российские оккупанты могут уйти из Запорожской АЭС. Толчком для этого может стать введение Западом санкции против госкорпорации страны-агрессора "Росатома". Таким образом, россияне будут пытаться их избежать.
- В Энергодаре и на территории Запорожской АЭС, в частности, оккупанты разворовывают все, что можно забрать. Вместе с тем, ситуация с обстрелами несколько успокоилась, вероятно, из-за переговоров, которые ведет МАГАТЭ с российской и украинской сторонами.