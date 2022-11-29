Ця версія має право на існування. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний.

Читайте також Китай робитиме кроки в бік США, використовуючи Росію, – Фейгін

Що російські літаки возять з Китаю

За його словами, дійсно може йтися про те, що літаки окупантів Ан-124 перевозять зимовий одяг. Адже об'єми одягу самі по собі дуже великі.

Однак, за словами військового експерта, вантажі з Китаю можуть не обмежуватися лише зимовою формою для військових. Також Росія може везти з Китаю й інші речі:

бронежилети;

стрілецьку зброю, якої не вистачає росіянам. Зокрема, снайперські гвинтівки.

"Китай підтримує союзника, який вмирає"

Нарожний зазначив, що навряд чи йдеться про щось серйозніше.

Я не думаю, що Китай дав би Росії щось більш-менш технологічне, тому що Пекіну це нецікаво. Їм нецікаво когось озброювати чи підсилювати,

– сказав військовий експерт.

Він додав, що Китай міг умовно "підкинути дрова у вогонь та підтримати свого союзника, який вмирає". Однак, на думку Нарожного, якесь серйозне озброєння Пекін Москві не надаватиме.

Вантажі з Китаю для Росії: що відомо

Росія щодня активно літаками вивозить вантажі з Китаю. Як повідомили в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express, повітряні судна окупантів Ан-124 намагаються маскуватися, коли літають до країни.

Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга – Днепр" до Китаю. Загалом мова йде про близько десяти рейсів за останній тиждень.

Літаки прямують до потужних логістичних та промислових центрів. Зокрема, частина повітряних суден прямувала за маршрутом Москва – Новосибірськ – Чженчжоу – Новосибірськ – Москва.

Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром з індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco.

На думку аналітиків, літаками Ан-124 "Руслан" транспортують військові вантажі. Ба більше – це засоби, які потрібні терміново й немає часу перевозити їх залізницею.

Також може зацікавити – У Китаї спалахнув бунт: дивіться відео