Ця версія має право на існування. Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Павло Нарожний.
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Що російські літаки возять з Китаю
За його словами, дійсно може йтися про те, що літаки окупантів Ан-124 перевозять зимовий одяг. Адже об'єми одягу самі по собі дуже великі.
Однак, за словами військового експерта, вантажі з Китаю можуть не обмежуватися лише зимовою формою для військових. Також Росія може везти з Китаю й інші речі:
- бронежилети;
- стрілецьку зброю, якої не вистачає росіянам. Зокрема, снайперські гвинтівки.
"Китай підтримує союзника, який вмирає"
Нарожний зазначив, що навряд чи йдеться про щось серйозніше.
Я не думаю, що Китай дав би Росії щось більш-менш технологічне, тому що Пекіну це нецікаво. Їм нецікаво когось озброювати чи підсилювати,
– сказав військовий експерт.
Він додав, що Китай міг умовно "підкинути дрова у вогонь та підтримати свого союзника, який вмирає". Однак, на думку Нарожного, якесь серйозне озброєння Пекін Москві не надаватиме.
Вантажі з Китаю для Росії: що відомо
- Росія щодня активно літаками вивозить вантажі з Китаю. Як повідомили в інформаційно-консалтинговій компанії Defense Express, повітряні судна окупантів Ан-124 намагаються маскуватися, коли літають до країни.
- Сервіси відстеження польотів фіксують постійні рейси важких транспортних літаків Ан-124 "Руслан" російської компанії "Волга – Днепр" до Китаю. Загалом мова йде про близько десяти рейсів за останній тиждень.
- Літаки прямують до потужних логістичних та промислових центрів. Зокрема, частина повітряних суден прямувала за маршрутом Москва – Новосибірськ – Чженчжоу – Новосибірськ – Москва.
- Чженчжоу є потужним логістичним та промисловим центром з індустріальною високотехнологічною зоною, включно з підрозділами китайського оборонного гіганта Norinco.
- На думку аналітиків, літаками Ан-124 "Руслан" транспортують військові вантажі. Ба більше – це засоби, які потрібні терміново й немає часу перевозити їх залізницею.
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