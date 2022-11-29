Эта версия имеет право на существование. Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Павел Нарожный.

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Что российские самолеты возят из Китая

По его словам, действительно может идти речь о том, что самолеты оккупантов Ан-124 перевозят зимнюю одежду. Ведь объемы одежды сами по себе очень велики.

Однако, по словам военного эксперта, грузы из Китая могут не ограничиваться зимней формой для военных. Также Россия может везти из Китая и другие вещи:

бронежилеты;

стрелковое оружие, которого не хватает россиянам. В частности, снайперские винтовки.

"Китай поддерживает умирающего союзника"

Нарожный отметил, что вряд ли речь идет о чем-то более серьезном.

Я не думаю, что Китай дал бы России что-нибудь более-менее технологичное, потому что Пекину это неинтересно. Им неинтересно кого-то вооружать или усиливать,

– сказал военный эксперт.

Он добавил, что Китай мог условно "подбросить дрова в огонь и поддержать своего умирающего союзника". Однако, по мнению Нарожного, какое-либо серьезное вооружение Пекин Москве предоставлять не будет.

Грузы из Китая для России: что известно

Россия ежедневно активно самолетами вывозит грузы из Китая. Как сообщили в информационно-консалтинговой компании Defense Express, воздушные суда оккупантов Ан-124 пытаются маскироваться, когда летают в страну.

Сервисы отслеживания полетов фиксируют постоянные рейсы тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан" российской компании "Волга – Днепр" в Китай. В общей сложности речь идет об около десяти рейсах за последнюю неделю.

Самолеты направляются в мощные логистические и промышленные центры. В частности, часть воздушных судов следовала по маршруту Москва – Новосибирск – Чжэнчжоу – Новосибирск – Москва.

Чжэнчжоу является мощным логистическим и промышленным центром с индустриальной высокотехнологичной зоной, включая подразделения китайского оборонного гиганта Norinco.

По мнению аналитиков, самолетами Ан-124 "Руслан" транспортируют военные грузы. Более того – это средства, которые нужны срочно и нет времени перевозить их по железной дороге.

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