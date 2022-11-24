Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что власти Китая массово скупают акции .
Интересно ЕС введет 9 пакет санкций против России: больно ли они ударят по стране-агрессорке
Позиция Турции и Индии
Фейгин отметил, что Индия и Турция фактически присоединяются к санкциям против России. Обе в любом случае будут союзницами США. Турция вообще член НАТО.
Турция пыталась маневрировать, извлекая выгоду для себя. Индия имеет националистическую проамериканскую власть уже длительное время,
– заметил российский правозащитник.
С Китаем было сложнее
Он продолжил, что после пика напряжения между Китаем и США, связанного с визитом Пелоси на Тайвань, сейчас как раз происходит переговорный процесс между Пекином и Вашингтоном. Среди прочего, они обсуждают и тему войны в Украине. Поэтому Китай не просто так начал блокировать определенные направления сотрудничества с Россией, это результат договоренностей, и за это Пекин что-нибудь получит.
"Я думаю, что Пекин все больше склоняется к тому, чтобы Москва заканчивала войну, потому что Китай боится, что Россия развалится и Путин не останется во власти. Путину же тоже нужен Пекин, ведь он абсолютно вассальное лицо, еще и такое хромое, которое проигрывает войну и находится в конфликте с Западом. Это единственный полюс в Азии, который может быть источником коммуникаций России с миром", – подчеркнул Фейгин.
Фэйгин о том, что Китай будет делать шаги в сторону США, используя Россию: смотрите видео
Москва мешала Китаю
По его словам, Китаю не выгодна война, потому что она ведет к обострениям его с Западом. Так что у Пекина и Вашингтона куча возможностей для договоренностей, и Москва не должна этому мешать, а раньше мешала. России было бы выгодно, если бы между Китаем и США испортились отношения.
Однако Пекину это не нужно, учитывая сложную экономическую ситуацию, последствия пандемии и т.д. Пекин будет делать шаги в сторону США, используя Россию, а не наоборот,
– подчеркнул российский правозащитник.
Новости Китая: последние события
- Китайские покупатели приостановили закупки российской нефти в ожидании вступающих в силу санкций G7 5 декабря. Ими будет установлен ценовой потолок на нефть, при котором европейские компании продолжат оказывать морские услуги.
- Министр обороны США Ллойд Остин впервые встретился с китайским коллегой Вэй Фэнхэ . В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, среди которых война в Украине и напряженность в Тайване.
- На заводе в центральной провинции Китая Хэнань вспыхнул масштабный пожар . Пламя унесло жизни около 40 человек, также есть пострадавшие.