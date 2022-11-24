Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник Марк Фейгин. Ранее сообщалось о том, что власти Китая массово скупают акции .

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Позиция Турции и Индии

Фейгин отметил, что Индия и Турция фактически присоединяются к санкциям против России. Обе в любом случае будут союзницами США. Турция вообще член НАТО.

Турция пыталась маневрировать, извлекая выгоду для себя. Индия имеет националистическую проамериканскую власть уже длительное время,

– заметил российский правозащитник.

С Китаем было сложнее

Он продолжил, что после пика напряжения между Китаем и США, связанного с визитом Пелоси на Тайвань, сейчас как раз происходит переговорный процесс между Пекином и Вашингтоном. Среди прочего, они обсуждают и тему войны в Украине. Поэтому Китай не просто так начал блокировать определенные направления сотрудничества с Россией, это результат договоренностей, и за это Пекин что-нибудь получит.

"Я думаю, что Пекин все больше склоняется к тому, чтобы Москва заканчивала войну, потому что Китай боится, что Россия развалится и Путин не останется во власти. Путину же тоже нужен Пекин, ведь он абсолютно вассальное лицо, еще и такое хромое, которое проигрывает войну и находится в конфликте с Западом. Это единственный полюс в Азии, который может быть источником коммуникаций России с миром", – подчеркнул Фейгин.

Фэйгин о том, что Китай будет делать шаги в сторону США, используя Россию: смотрите видео

Москва мешала Китаю

По его словам, Китаю не выгодна война, потому что она ведет к обострениям его с Западом. Так что у Пекина и Вашингтона куча возможностей для договоренностей, и Москва не должна этому мешать, а раньше мешала. России было бы выгодно, если бы между Китаем и США испортились отношения.

Однако Пекину это не нужно, учитывая сложную экономическую ситуацию, последствия пандемии и т.д. Пекин будет делать шаги в сторону США, используя Россию, а не наоборот,

– подчеркнул российский правозащитник.

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