Личная встреча Остина и Фэнхэ длилась полтора часа. Глава Пентагона призвал китайского коллегу избегать "дестабилизационных действий" в отношении Тайваня.
Кстати Формат "большой двойки": о чем могли говорить Байден и Си Цзиньпин на G20
Остин заявил об опасном поведении самолетов Китая
В заявлении Минобороны США говорится, что Остин призвал Китай "ответственно управлять конкуренцией" и поддерживать открытые линии связи. Он также предупредил о "все более опасном поведении" самолетов ВВС КНР в Индо-Тихоокеанском регионе, что повышает риски опасных случаев.
Глава Пентагона подчеркнул, что США "будут продолжать летать, плавать и действовать везде, где это позволяет международное право", то есть и в Южнокитайском море тоже.
Кроме того, Остин призвал китайского коллегу "в полной мере" повлиять на КНДР в плане развития их "незаконных оружейных программ".
Пресс-секретарь Пентагона отметил, что Остин подтвердил, что США "по-прежнему привержены давней политике "одного Китая".
Он подчеркнул свое неприятие односторонних изменений статус-кво и призвал КНР воздерживаться от дальнейших дестабилизационных действий по Тайваню,
– сообщили в коммюнике.
В ходе встречи, как сообщили в Пентагоне, Остин "обсудил неспровоцированную войну России против Украины и подчеркнул, что и Соединенные Штаты, и КНР выступают против применения ядерного оружия или угроз его применения".
Китай избежал вопроса ядерного оружия
В коммюнике китайской стороны вопросы ядерного оружия избежали, но сообщается, что стороны обменялись мнениями по Южнокитайскому морю, Украине и Корейскому полуострову. Спикер Минобороны КНР Тан Кэфэй отметил, что встреча была "положительной".
Он сообщил, что в Пекине согласны с необходимостью ужесточения антикризисного управления. В то же время, Пекин возлагает вину за ухудшение отношений между Китаем и США на последних.
Главная причина – в том, что США приняли неправильное стратегическое решение,
– говорится в сообщении.
Китайский пресс-офицер отметил, что "США должны принять рациональную и практическую политику по Китаю, чтобы действительно устранить коренные причины кризиса".
Что известно о конфликте Китая и Тайваня
- Китай считает Тайвань своей территорией. Лидер Китая Си Цзиньпин, недавно переизбравшийся на еще один срок, заявил, что вопрос будущего Тайваня должен решить китайский народ.
- В то же время, Китай не отказывается применить силу. Политики Тайваня напуганы угрозой вторжения КНР. Они считают, что это может произойти в ближайшее время.
- Китай неоднократно совершал провокации вблизи Тайваня. В частности, недавно тайваньские военные сообщили, что зафиксировали приближение к острову двух десятков китайских военных самолетов и четырех кораблей.
- Единственный союзник Тайваня – США. После агрессивных военных учений Китая Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваня военного оборудования на 1,1 миллиарда долларов.
- В ответ спикер посольства КНР в Вашингтоне Лю Пенгуй, заявил, что возможная продажа оружия "ставит под серьезную угрозу отношения между Китаем и США, а также мир и стабильность в Тайванском проливе".
Больше об этом – Китай готовится к войне: смотрите видео